Türkiye sıçrama dönemine girdi

MHP
lideri Devlet Bahçeli
, MHP Genel Merkezi'nde dün yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Türkiye
'nin yeni sisteme geçişi ile ilgili açıklamada bulunan Bahçeli, üzerinden tam 2 yıl geçen 15 Temmuz
Hain Darbe Girişimi'yle ilgili de önemli mesajlar verdi. Bahçeli özetle şunları söyledi: ŞEYTANLIK PEŞİNDELER:
Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir. Ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir. Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. ALGI OYUNLARI SANDIĞA ÇARPTI:
24 Haziran'da aziz milletimiz dünyaya adeta bir demokrasi dersi vermiştir. Görülmüş ve anlaşılmıştır ki, içte ve dışta sistematik olarak tedavüle sokulan karalama kampanyaları boşa çıkarılmıştır. Ülkemiz aleyhine kurgulanan altıncı kol faaliyetleri, algı oyunları, sinsi operasyonlar sandığa çarpmış ve beklendiği üzere tel tel dağılmıştır. İLK MECLİS'İN RUHU:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başlayan dönem siyaset ve devlet hayatının sıçrama tahtası, önümüzdeki bin yılların altın anahtarıdır. Bu anahtar doğru kullanılırsa Türk milletini ebedi yurdundan söküp atmaya hiçbir namert ve hainin nefesi yetmeyecektir. Türkiye yükselişe geçmiş, ölü toprağını üzerinden atmıştır. Hacı Bayram'dan duasını, İlk Meclis'ten ruhunu alan yeni hükümete üstün başarılar ve Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. 15 TEMMUZ BİR MİLATTIR:
15 Temmuz 2016'da yaşanan dehşet ve vahşet son iki asırda karşılaştığımız hiçbir zulme, hiçbir hıyanete benzememektedir. 15 Temmuz bir milattır ve Türk milleti istiklaline kanıyla, canıyla, imanıyla sahip çıkmıştır. Pensilvanya'dan işgal girişimi kumanda edildi. Allah'a şükürler olsun ki, Türk milleti yılanın başını deliğinden tam çıkmak üzere iken ezdi, kopardı. HAÇLI KAFASIYLA MÜCADELE: FETÖ
, melanettir, İblis'in yeryüzü garnizonudur. FETÖ rezalettir, Türk, Türkiye, İslam düşmanlığı şöyle dursun, insanlığın utanç vesikası, kalleşliğin, kahpeliğin ve günahkârlığın beşeri bileşkesidir. FETÖ'yle mücadele aslında Haçlı kafasıyla, ağır aksak yürüyen Haçlı kafilesiyle mücadeledir. İNCE VE AKŞENER'E SERT GÖNDERME
"Apolet
tartışmasını fazla uzattım" diyen Muharrem İnce
'yi ve HDP
'ye "Kürt siyasi hareketi" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'i isim vermeden eleştiren Bahçeli, "Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar ile PKK
'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir. Ama bizde pişmanlık asla yoktur" ifadelerini kullandı. ERDOĞAN KURUCU CUMHURBAŞKANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
için yapılan "Kurucu Cumhurbaşkanı
" nitelendirmesi hakkında görüşü sorulan Bahçeli, "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olduğu için 'Kurucu Cumhurbaşkanı' tabiri doğru bir tabirdir" dedi.