Acımız ve öfkemiz hiç eksilmedi

Türkiye, bundan iki yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en uzun gecesini yaşadı. Asker üniforması giymiş FETÖ
'cü hainler, halkın vergileri ile alınıp kendilerine emanet edilen silahları halka doğrulttular. O gecenin elbette birçok kahramanı var. Ama biz simge olan iki isme darbeci askerlere kafa tutan Safiye Bayat
ve 47'nci ameliyatın ardından bacağını kaybeden Sabri Gündüz
'e kulak verdik... SAFİYE BAYAT O karanlık gece hakkında ilk aklınıza gelen nedir?
Darbe haberini ilk duyduğumda aklıma gelen ilk şey şu oldu: "Bu hainler benim ülkeme nasıl savaş açabilirler?" Bu bir savaş ilanıydı. Köprüye giderken kalbimde ve yüreğimde sadece vatan sevdası ve müdafaası vardı. Köprüde darbeci askerlerle bir diyaloğunuz oldu. Neler konuştunuz?
Köprüde darbeci askerlerin yanına gittim. Amacım ne yaptıklarını sormaktı. "Nereye gidiyoruz, ne yapmak istiyorsunuz" dedim. Vatan müdafaası mevzubahis olunca içimizdeki o asil kan nasıl ortaya çıkıyormuş inanın buna canlı şahit olduk. Ne cevap verdiler?
"Burası artık bizim kontrolümüzde, git buradan yoksa seni öldürürüz" dediler. Ben de "size geçit vermeyeceğiz, burayı terk etmeyeceğiz" dedim. O hainlerin gözlerinde ne gördünüz?
O Türk askeri değildi bir haindi. Türk askeri içerisine sızmış azınlık bir gruptu. Başarılı olamayacaklarını biliyordum. Duruşmaları da takip ettiniz. O darbecilerle yüzleştiniz. Sizi tehdit edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ne hissediyorsunuz?
Mahkeme süresince sabahtan akşama kadar duruşma salonu kapılarında bekledik. O hainlerin aileleri "en büyük asker bizim asker" sloganları ile karşıladı. Halkına kurşun sıkan o hainlerin yüzlerinde en ufak bir pişmanlık yoktu. Karar duruşmasında neler yaşandı?
Bizi tahrik etmek için sanık ve sanık yakınları elinden geleni yaptı. Üzerimize cisimler attılar, küfür ettiler. Biz tahrik olmadık. 251 şehit var, parçalanmış cesetler var. İnsan başını öne eğer değil mi? Hayır hala haklı olduklarına inanıyorlar. Büyük bir cüretle şehit yakınlarına ve gazilere hakaret ediyorlar. Ne pişmanlık ne de utanma duyguları var. Darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçti. Hainlerin birçoğu ömrünün kalan kısmını cezaevinde geçirecek. Ne hissediyorsunuz?
Darbenin önüne geçildi ve ülkemiz yoluna devam ediyor. Biz biraz eksiğiz. 251 şehit bıraktık o meydanlarda. Elimizden geldiği kadar eskiye dönmek istiyoruz ama başaramıyoruz. Çünkü acı çok büyük. İki yıl geçti ama acımız ve öfkemiz hiç eksilmedi. Çünkü bunlar sırtında Türk bayrağı olan silahsız insanlara saldırdılar. Elinde çocuğunu tutan kadına kurşun sıktılar. Biz hala çok üzgünüz... Öleceğimi hissediyordum ama hiç korkmuyordum... SABRİ GÜNDÜZ Hangi duygularla o gece sokağa çıktınız?
İnanın henüz hiçbir çağrı yapılmamışken
sokağa çıktım. Vatan
elden gidiyor duygusuyla kendimi
5 dakika içinde sokağa attım. Ne
gelecek kaygısı vardı içimde, ne de
peynir ekmek düşüncesi. Eşimi ve
çocuğumu evde bıraktım. Annem
felçliydi ve yatalaktı. Sadece kız
kardeşim anneme bakmak için
evde kaldı. Bizim evde annem
yatalak olmasaydı o da kalkardı. Karşınızda o FETÖ'cü hainleri görünce ne hissettiniz?
Öleceğimi hissediyordum
ama hiç korkmuyordum.
Zincirlikuyu'dan köprüye doğru
ilerlerken ölüme gittiğimizi
hissediyorduk
ama mermi seslerine
rağmen
korkunun zerresi
yoktu. anını hatırlıyor musunuz?
Vurulduğum
anda beni tanımadığım
birisi aracına
aldı. Arabaya ateş ettikleri
için aracın lastikleri patladı.
Oradan tesadüfen geçen bir ambulans
ile Şişli Etfal
Hastanesi'ne
götürüldüm. Cumhurbaşkanımızla görüştünüz. Sizin hakkınızda konuşurken "iki Sabri tanıdım" demişti. O görüşmede neler konuştunuz?
Hiçbir talebim olmadı, olamaz
da zaten. Halimi hatırımı
sordu. Bir özel hastane benden
55 bin lira istemişti. Ben bunun
devlet tarafından karşılanacağını
biliyordum
ama istemedim. Devletin
kasasından 55 bin lira
çıkmasını istemedim.
Cumhurbaşkanımız "devletimiz
yanında, sen parasını
düşünme" dedi. Ben
yine devletin hastanesini
tercih ettim ve orada çok
güzel ağırlandım. Yarın yine öyle bir çağrı yapılsa...
Hiç sorma o soruyu.
Hiç tereddüt etmem. O
duyguyu yaşamak lazım.
O duyguyu yaşamayan
zaten yine sokağa çıkamaz. Köprü davasında verilen kararlardan sonra ne hissediyorsunuz?
O köprüde vuruldum,
47 ameliyat geçirdim,
çok acı çektim ve bacağımı
kaybettim. Türk adalet
sistemine göre verilebilecek en ağır
ceza verildi. Ancak o katillere verilecek
ceza bu olmamalıydı. Birileri
toprağını altında ise, anneler hala ağlıyorsa o zaman burada kısasa kısas vardır. Hep söylüyorum; ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Bize bu günleri gösteren Allah'a hamdolsun. AYAĞIMI KAYBETTİKTEN SONRA RAHATLADIM Tedavi süreciniz çok zor geçti...
Evet, 47 ameliyat geçirdim. Siz acıdan çığlıklar atıp sesi kısılan bir insan gördünüz mü? Acıdan gücü kalmayıp bayılan bir insan gördünüz mü? Sabahlara kadar Azrail gelsin canımı alsın diye bekliyordum. Şu an nasılsınız?
Ayağımı kaybettikten sonra rahatladım. Proteze uyum süreci yaşıyorum...