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Acımız ve öfkemiz hiç eksilmedi

’cü hainlerin darbe girişiminde tankların önünde darbeci askerlere kafa tutan ve 47 ameliyatın ardından bacağını kaybeden , hainlere duydukları öfkenin zerre kadar azalmadığını söylüyor...

İSA TATLICAN
İSA TATLICAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018
Acımız ve öfkemiz hiç eksilmedi
Türkiye, bundan iki yıl önce, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en uzun gecesini yaşadı. Asker üniforması giymiş 'cü hainler, halkın vergileri ile alınıp kendilerine emanet edilen silahları halka doğrulttular. O gecenin elbette birçok kahramanı var. Ama biz simge olan iki isme darbeci askerlere kafa tutan ve 47'nci ameliyatın ardından bacağını kaybeden 'e kulak verdik...

SAFİYE BAYAT

O karanlık gece hakkında ilk aklınıza gelen nedir?
Darbe haberini ilk duyduğumda aklıma gelen ilk şey şu oldu: "Bu hainler benim ülkeme nasıl savaş açabilirler?" Bu bir savaş ilanıydı. Köprüye giderken kalbimde ve yüreğimde sadece vatan sevdası ve müdafaası vardı.

Köprüde darbeci askerlerle bir diyaloğunuz oldu. Neler konuştunuz?
Köprüde darbeci askerlerin yanına gittim. Amacım ne yaptıklarını sormaktı. "Nereye gidiyoruz, ne yapmak istiyorsunuz" dedim. Vatan müdafaası mevzubahis olunca içimizdeki o asil kan nasıl ortaya çıkıyormuş inanın buna canlı şahit olduk.

Ne cevap verdiler?
"Burası artık bizim kontrolümüzde, git buradan yoksa seni öldürürüz" dediler. Ben de "size geçit vermeyeceğiz, burayı terk etmeyeceğiz" dedim.

O hainlerin gözlerinde ne gördünüz?
O Türk askeri değildi bir haindi. Türk askeri içerisine sızmış azınlık bir gruptu. Başarılı olamayacaklarını biliyordum.

Duruşmaları da takip ettiniz. O darbecilerle yüzleştiniz. Sizi tehdit edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ne hissediyorsunuz?
Mahkeme süresince sabahtan akşama kadar duruşma salonu kapılarında bekledik. O hainlerin aileleri "en büyük asker bizim asker" sloganları ile karşıladı. Halkına kurşun sıkan o hainlerin yüzlerinde en ufak bir pişmanlık yoktu.

Karar duruşmasında neler yaşandı?
Bizi tahrik etmek için sanık ve sanık yakınları elinden geleni yaptı. Üzerimize cisimler attılar, küfür ettiler. Biz tahrik olmadık. 251 şehit var, parçalanmış cesetler var. İnsan başını öne eğer değil mi? Hayır hala haklı olduklarına inanıyorlar. Büyük bir cüretle şehit yakınlarına ve gazilere hakaret ediyorlar. Ne pişmanlık ne de utanma duyguları var.

Darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçti. Hainlerin birçoğu ömrünün kalan kısmını cezaevinde geçirecek. Ne hissediyorsunuz?
Darbenin önüne geçildi ve ülkemiz yoluna devam ediyor. Biz biraz eksiğiz. 251 şehit bıraktık o meydanlarda. Elimizden geldiği kadar eskiye dönmek istiyoruz ama başaramıyoruz. Çünkü acı çok büyük. İki yıl geçti ama acımız ve öfkemiz hiç eksilmedi. Çünkü bunlar sırtında Türk bayrağı olan silahsız insanlara saldırdılar. Elinde çocuğunu tutan kadına kurşun sıktılar. Biz hala çok üzgünüz...

Öleceğimi hissediyordum ama hiç korkmuyordum...

SABRİ GÜNDÜZ

Hangi duygularla o gece sokağa çıktınız?
İnanın henüz hiçbir çağrı yapılmamışken sokağa çıktım. Vatan elden gidiyor duygusuyla kendimi 5 dakika içinde sokağa attım. Ne gelecek kaygısı vardı içimde, ne de peynir ekmek düşüncesi. Eşimi ve çocuğumu evde bıraktım. Annem felçliydi ve yatalaktı. Sadece kız kardeşim anneme bakmak için evde kaldı. Bizim evde annem yatalak olmasaydı o da kalkardı.

Karşınızda o FETÖ'cü hainleri görünce ne hissettiniz?
Öleceğimi hissediyordum ama hiç korkmuyordum. Zincirlikuyu'dan köprüye doğru ilerlerken ölüme gittiğimizi hissediyorduk ama mermi seslerine rağmen korkunun zerresi yoktu.

anını hatırlıyor musunuz?
Vurulduğum anda beni tanımadığım birisi aracına aldı. Arabaya ateş ettikleri için aracın lastikleri patladı. Oradan tesadüfen geçen bir ambulans ile Hastanesi'ne götürüldüm.

Cumhurbaşkanımızla görüştünüz. Sizin hakkınızda konuşurken "iki Sabri tanıdım" demişti. O görüşmede neler konuştunuz?
Hiçbir talebim olmadı, olamaz da zaten. Halimi hatırımı sordu. Bir özel hastane benden 55 bin lira istemişti. Ben bunun devlet tarafından karşılanacağını biliyordum ama istemedim. Devletin kasasından 55 bin lira çıkmasını istemedim. Cumhurbaşkanımız "devletimiz yanında, sen parasını düşünme" dedi. Ben yine devletin hastanesini tercih ettim ve orada çok güzel ağırlandım.

Yarın yine öyle bir çağrı yapılsa...
Hiç sorma o soruyu. Hiç tereddüt etmem. O duyguyu yaşamak lazım. O duyguyu yaşamayan zaten yine sokağa çıkamaz.

Köprü davasında verilen kararlardan sonra ne hissediyorsunuz?
O köprüde vuruldum, 47 ameliyat geçirdim, çok acı çektim ve bacağımı kaybettim. Türk adalet sistemine göre verilebilecek en ağır ceza verildi. Ancak o katillere verilecek ceza bu olmamalıydı. Birileri toprağını altında ise, anneler hala ağlıyorsa o zaman burada kısasa kısas vardır. Hep söylüyorum; ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Bize bu günleri gösteren Allah'a hamdolsun.

AYAĞIMI KAYBETTİKTEN SONRA RAHATLADIM

Tedavi süreciniz çok zor geçti...
Evet, 47 ameliyat geçirdim. Siz acıdan çığlıklar atıp sesi kısılan bir insan gördünüz mü? Acıdan gücü kalmayıp bayılan bir insan gördünüz mü? Sabahlara kadar Azrail gelsin canımı alsın diye bekliyordum.

Şu an nasılsınız?
Ayağımı kaybettikten sonra rahatladım. Proteze uyum süreci yaşıyorum...
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