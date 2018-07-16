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Son dakika: AK Parti'den ve açıklaması

Son dakika haberi... Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, " 18 Temmuz'da kalkıyor" dedi. konusunda da konuşan Turan, ''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum'' ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 17:06
Son dakika: AK Parti'den bedelli askerlik ve OHAL açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

hakkında Turan, "18 Temmuz'da Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır." dedi.

le ilgili ise Turan, ''Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

AK Parti'den bedelli askerlik ve OHAL açıklaması

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Son dakika: AK Parti'den bedelli askerlik ve OHAL açıklaması
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