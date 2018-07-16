Son dakika: AK Parti'den bedelli askerlik ve OHAL açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

OHAL hakkında Turan, "18 Temmuz'da Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır." dedi.

Bedelli askerlikle ilgili ise Turan, ''Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

AK Parti'den bedelli askerlik ve OHAL açıklaması