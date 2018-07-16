Ev sahibini örgüt yalanıyla dolandıran polis tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bir yıldır görev yapan 28 yaşında Cihat H. geçtiğimiz günlerde ev sahibini 'FETÖ dosyan var' diyerek dolandırmaya çalışması olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Skandal olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Şüpheli polis memuru ev sahibine FETÖ'den dosyası olduğunu, bu dosyayı 300 bin TL karşılığında kapatabileceğini, bu parayı Cuma gününe kadar bulması gerektiğini söyledi. Daha önce böyle bir durumla karşılaştığını ve onun da dosyasını sildiğini iddia etti.

Bunun üzerine ev sahibi, Cihat H.'ye 60 bin TL bulabildiğini söyledi. Polis memuru paranın geri kalanını daha sonra ödeyebileceğini, bu kadarın şimdilik yeterli olacağını belirtti. Bir süre sonra durumdan şüphelenen ev sahibi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis tanıdığı olan bir arkadaşına anlattı. Durumdan haberdar olan polis memuru böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, FETÖ dosyalarına Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bakmadığını söyledi.

Polis memuru durumu Gasp Büro Amirliği'ne aktardı. Gasp Büro Amirliği de harekete geçerek ev sahibi ile temasa geçti. Ev sahibi ile Cihat H. arasında bir buluşma ayarlandı. Buluşma sırasında parayı alan polis memuru Cihat H. ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından savcılısevk edilenlen Cihat H., buradaki sorgusu sonrası tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.





"AMACIM DEŞİFRE ETMEKTİ"

Hâkimlikteki sorgusunda, ev sahibinin FETÖ ile ilişiğinin olduğunu, kendisinden yardım istediğini, kendisinin de işlerin böyle yürüdüğünü ve 300-500 bin TL ayarlamasını istediğini belirtti. Bunu ev sahibini deşifre etmek amacıyla yaptığını ileri sürdü. Ev sahibinin parayı hazırladığında kendisini aradığını, bir yerde buluştuklarını, parayı aldığında müdürüne mi şefine mi götürmesi gerektiğini düşündüğünü iddia etti. Amacının ev sahibinin FETÖ ile bağlantısının olup olmadığını anlamak olduğunu ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Şüpheli İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'İcbar suretiyle irtikâp' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik tutuklama gerekçesinde, şüphelinin bir şekilde ev sahibinin FETÖ ile bağlantısına dair banka hesapları, çek kayıtları ve POLNET üzerinden suç kayıtlarını öğrendiği, bunun üzerine müştekiye FETÖ bağlantısını belirterek para talep ettiği, Whastapp yazışmaları, müşteki beyanları, bunu doğrulayan kamera görüntü tutanakları, ele geçirilen döviz ve ekran görüntülerine göre dosyaların silinmesi ve FETÖ dosyası varsa işlemden kaldırılması için 300 bin TL civarında para istediği, bu parasının ise müdürlerine falan vereceğini, yetmediğini beyan ettiği kaydedildi. Yine gerekçede, müştekinin 10 bin dolar civarında para ayarladığı, tanık beyanlarının da durumu doğruladığı, bu sebeple şüphelinin müştekinin birtakım FETÖ iltisakı nedeniyle bu zor durumdan faydalanarak dosyasını kapatma vaadiyle cebri irtikâpta bulunularak yüksek miktarda para talep ettiğine dönük kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu belirtildi.