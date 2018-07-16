Şehit Eren ve Gedik’in kanları yerde kalmadı

Giresun
'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında, 6 gün önce çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olmasının ardından kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Giresun-Gümüşhane
- Trabzon
üçgeninde hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saklandıkları ormanlık alanda yakalanacaklarını anlayan teröristler, yoğun sisten de yaralanarak kaçmak istedi. Sisin etkisini kaybetmesiyle teröristler Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Sarıtaş Yaylası Sarıtaş Yaylası'ndaki kırsal alanda kıstırıldı. Önceki gece saat 00.30'da çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Yapılan incelemede, öldürülen teröristlerin, geçen yıl erzak çalan PKK'lı teröristlerin yerini gösterirken kurşunların hedefi olan Eren Bülbül
(15) ile Astsubay Ferhat Gedik
'i şehit eden grubun başında olan ve İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde 'Kırmızı' kategoride yer alan örgütün sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile yakın koruması "Rodi" kod adlı Levent Dayan olduğu tespit edildi. Başından vurulan Yakışır'ın elinde küçük ve yanında uzun namlulu, üzerinde yeni nesil gece görüşü olan dürbünlü tüfeğin yer alması da dikkat çekti. Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında Giresun'un Güce ilçesi kırsalında geçen ay, "Sorej" kod adlı Barış Coşkun ile "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker de öldürülmüştü. Son operasyonla örgütün sözde Karadeniz yapılanması çöktü. Gümüşhane Valisi Okay Memiş olayla ilgili olarak "Mehmet Yakışır, uzun yıllar bu bölgede 13 güvenlik görevlimizin şehit olmasına yol açmıştı. Çok önemli ve değerli bir operasyon oldu. Bu operasyonun 15 Temmuz'da olması ayrıca değer kattı" diye konuştu. ONLAR CEHENNEMDE SEN CENNETTESİN
İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu
, resmi Twitter hesabından, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum. Yaralı özel harekât polisimize acil şifalar diliyorum" dedi YÜREĞİM BİR NEBZE SERİNLEDİ
ŞEHIT Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Yüreğim bir nebze de olsa serinledi. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Bana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti. O sözünü tutar ve bu sözünü de tuttu. Allah ondan da razı olsun. Benim kuzuma kıyan bu hainler, hak ettiklerini buldu. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Mevla güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin" dedi.