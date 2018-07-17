‘15 Temmuz vesayet değil esaret girişimi’

Türkiye
Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, Türkiye Adalet Akademisi ve İstanbul Üniversitesi
işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz
Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel salonunda gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, 2 yıl önce demokrasinin büyük bir travma yaşadığını belirterek, tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclis'i bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurmakla meşgulken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesinin herkes için umut olduğunu söyledi. OHAL SONA ERİYOR
Geçmişteki bütün askeri müdahalelerin acının ve ıztırabın istikrarı olduğunu dile getiren Gül, "15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildir. Bu hain kalkışma düpedüz bir esaret girişimidir. OHAL
uygulaması birkaç güne sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele, FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecek" dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak
ise "Şanlı tarihimiz, bağımsızlığı, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve bir adım dahi geri gitmeyen şehit ve gazilerimizin zaferleriyle doludur" diye konuştu. Sempozyumda konuşan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
ise, "Bugün hala ana muhalefet lideri' Ohal'in ilan edildiği 20 Temmuz'u bir sivil darbe olarak nitelendiriyorsa işte burada durup düşünmemiz gerekir" dedi. Darbelerle mücadelenin tarışıldığı sempozyuma eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Mahir Ünal, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi isimler de katıldı.