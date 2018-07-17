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vesayet değil esaret girişimi’

Gül, “, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildir. Düpedüz bir esaret girişimidir” dedi

DERVİŞ UĞURLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
‘15 Temmuz vesayet değil esaret girişimi’
Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, Türkiye Adalet Akademisi ve işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Darbe ile Mücadele ve Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel salonunda gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Abdulhamit Gül, 2 yıl önce demokrasinin büyük bir travma yaşadığını belirterek, tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclis'i bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurmakla meşgulken, 'ın, gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesinin herkes için umut olduğunu söyledi.

OHAL SONA ERİYOR
Geçmişteki bütün askeri müdahalelerin acının ve ıztırabın istikrarı olduğunu dile getiren Gül, "15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildir. Bu hain kalkışma düpedüz bir esaret girişimidir. uygulaması birkaç güne sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in sona eriyor olması bu konudaki mücadelenin sona ereceği anlamına asla gelmemeli. OHAL sona erecek ama terörle mücadele, FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecek" dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ise "Şanlı tarihimiz, bağımsızlığı, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve bir adım dahi geri gitmeyen şehit ve gazilerimizin zaferleriyle doludur" diye konuştu. Sempozyumda konuşan Genel Başkan Yardımcısı ise, "Bugün hala ana muhalefet lideri' Ohal'in ilan edildiği 20 Temmuz'u bir sivil darbe olarak nitelendiriyorsa işte burada durup düşünmemiz gerekir" dedi. Darbelerle mücadelenin tarışıldığı sempozyuma eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Mahir Ünal, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi isimler de katıldı.
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