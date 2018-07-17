Adnan Oktar'ın kedicik'leri gözaltında bunu talep etti!

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar grubuna karşı sabah saatlerinde yapılan ve gündeme son dakika haberi olarak düşen operasyon sonucunda Adnan Oktar ve kedicikleri gözaltına alınmıştı. 31 ayrı suçtan gözaltına alınan Adnan Oktar, baskın öncesi villasından kedicik Didem Ürer ile kaçmıştı. Kovalamaca sonucu Sarıyer'de polis ekipleri tarafından kıskıvrak gözaltın alınan Adnan Oktar ve Didem Ürer sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

KEDİCİKLER'İN HEPSİ BUNU TALEP ETTİ

Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesinden sonra bir çok farklı adrese baskın yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Özellikle kamuoyunda kedicikler olarak tabir edilen Adnan Oktar'ın yanında bulunan kadınlar gözaltına alındıktan sonra çeşitli şikayetler nedeniyle hastaneye sevk olmalarını istedi. İşte istenen taleplerle ilgili detaylar.