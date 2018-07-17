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'ın kedicik'leri gözaltında bunu talep etti!

Geçtiğimiz çarşamba günü sabahın erken saatlerinde helikopter ve özel harekat destekli yapılan operasyonla ve beraberindeki bir çok kişi gözaltına alınmıştı. olarak geçen haberde Adnan Oktar baş kediciği Didem Ürer ile birlikte kaçarken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Hakkında 31 ayrı suçtan aranan Adnan Oktar'ın kedicik'lerinin hepsi gözaltında hastaneye sevk talebinde bulundu. Ekranlarda hiçbir sıkıntıları gözükmeyen ve saatlerce dans eden in gözaltına alındıktan sonra sağlık problemlerinden dolayı hastaneye sevk istemeleri kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 10:51
Adnan Oktar'ın kedicik'leri gözaltında bunu talep etti!

Geçtiğimiz günlerde grubuna karşı sabah saatlerinde yapılan ve gündeme haberi olarak düşen operasyon sonucunda Adnan Oktar ve i gözaltına alınmıştı. 31 ayrı suçtan gözaltına alınan Adnan Oktar, baskın öncesi villasından kedicik Didem Ürer ile kaçmıştı. Kovalamaca sonucu Sarıyer'de polis ekipleri tarafından kıskıvrak gözaltın alınan Adnan Oktar ve Didem Ürer sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

KEDİCİKLER'İN HEPSİ BUNU TALEP ETTİ

Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesinden sonra bir çok farklı adrese baskın yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Özellikle kamuoyunda kedicikler olarak tabir edilen Adnan Oktar'ın yanında bulunan kadınlar gözaltına alındıktan sonra çeşitli şikayetler nedeniyle hastaneye sevk olmalarını istedi. İşte istenen taleplerle ilgili detaylar.

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Adnan Oktar'ın kedicik'leri gözaltında bunu talep etti!
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