Son dakika: Bedelli Askerliğin ücreti ve yaş sınırı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

Bedelli Askerlik detayları belli oldu! Yaş 25, bedel 15 bin TL, 25 gün askerlik olacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikaçıklamasını yaptı. AK Partili Turan'ın sözleri şöyle:

"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. "

"BİZ AK PARTİ OLARAK HİÇBİR VAADİMİZİ İHMAL ETMEDİK"

"Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik mi ki bunu edelim?"

"Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var."

"TAKDİR KOMİSYONUNDUR"

"Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur."

"Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kuruldur. Bizim teklifte, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 25 gün askerlik yapma şartı geliyor."