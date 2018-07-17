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'ün ağabeyi gururlu: Devletimiz bize güç veriyor

BETÜL USTA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Eren Bülbül'ün ağabeyi gururlu: Devletimiz bize güç veriyor
Kardeşi 'ü şehit edenlerin ölüm haberini alan Çağlar Bülbül, "Bize hem Başkanımız hem de İçişleri Bakanımız Soylu söz vermişti. Eren'in kanının yerde kalmayacağına adımız gibi emindik. Onların şimdiye kadar verip tutmadığı söz yok. Bu haberin 15 Temmuz gibi bir günde gelmesi yüreğimize bir nebze su serpti. Devletimiz, milletimiz yanımızda, bu bize güç veriyor" dedi. Esas dileğinin, tüm şehitlerin intikamının alınması olduğunu vurgulayan Bülbül, "Ben de 15 Temmuz'da şehit olabilseydim diye düşünürken kardeşimin intikamının alındığını öğrendik. Bu haberi şerefli bir günde almak bizi mutlu etti. Biz 13 kardeşiz. Söz konusu olan vatansa hepimiz şehit olalım. Bana bugün bayrak için şehit olacaksın deseler, bir dakika bile düşünmem" diye konuştu.
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Eren Bülbül'ün ağabeyi gururlu: Devletimiz bize güç veriyor
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