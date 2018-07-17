FETÖ’cü 6 general geçmişte böyle aklanmış

15 Temmuz darbe girişiminde görev almaları nedeniyle haklarında dava açılan 6 Tuğgeneral'in 80'li yıllarda FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerin en başında İstanbul'daki ana darba davasında 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelere göre darbe girişiminde ülkenin çeşitli bölgelerinde darbeye karışan rütbeli subayların geçmiş yıllara yönelik incelemesi gerçekleştirildi.



YAŞLARI KÜÇÜK, BİLGİ YOK



Yapılan incelemelerde eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler ve tıpkı Gürler gibi 80'li yıllarda askeri okul öğrencisi iken örgüte mensubiyet nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan 5 general hakkında soruşturmalar açıldığı geçtiğimiz yıl ortaya çıkarıldı. Yapılan son incelemelerde söz konusu soruşturmaların evraklarına ulaşıldı. Elde edilen belgelerde söz konusu Tuğgenerallerle ilgili açılan geçmiş soruşturmaların 'yaşları küçük ', 'yeterli bilgi yok' denilerek kapatıldığı öğrenildi.



İŞTE O GENERALLER



'Yeterli bilgi yok', 'yaşları küçük' denilerek örgüt soruşturmaları nihayete erdirilmeyen darbeci Tuğgenerallerin isimleri şu şekilde: "Darbe girişimi sırasında Afganistan'daki Türk Gücü'ne bağlı Kabil Eğitim Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Şener Topuç, Darbeci askerlerin hazırladığı sözde görevlendirme listesinde ismi Sıkıyönetim Komutanı' olarak geçen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı, Darbe sonrası Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak atanması planlanan Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetkin, Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın ve Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol."