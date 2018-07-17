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Son dakika: milletvekillerine soruşturma şoku!

Son dakika haberi... milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 10:13
Son dakika: HDP milletvekillerine soruşturma şoku!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

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Son dakika: HDP milletvekillerine soruşturma şoku!
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