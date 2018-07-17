İşte Eren Bülbül’ün katili PKK’lı teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

Gümüşhane
'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen ve İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde yer alan Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır 20 yıldan beri örgütün dağ kadrosundaydı.
Terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin sözde konsey üyesi olan Yakışır, son 5 yıldan beri Karadeniz
bölgesinde sivil vatandaşlara ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleşen ve 13 güvenlik görevlisinin şehit olduğu hain saldırıların başında yer alıyordu. Trabzon
'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Astsubay Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül
'ün şehit olduğu hain saldırıdan dolayı aranıyordu. JÖH'TEN NOKTA OPERASYON
Örgütün, Karadeniz'de bulunan terörist Mehmet Yakışır'ı adının basında çok yer alması ve deşifre olması nedeniyle Tunceli kırsalına çağırdığı tespit edildi. En son 13 Temmuz günü Tunceli'deki sözde saha yürütmesi teröristle telsiz bağlantısı yaptığı belirlenen Yakışır'ın, Giresun kırsalından Gümüşhane yaylalar bölgesine doğru hareket halinde olduğu belirlendi. Tunceli'ye geçiş güzergâhındaki Üçtaş Köyü Sarıtaş yaylasında gece pusulama yapan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'ndaki Doğanlar ile Tokat İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Boralar adlı JÖH timlerinin gerçekleştirdikleri nokta operasyonuyla Yakışır ve koruması ölü ele geçirildi. Teröristlerde ele geçen M-16 tüfekler balistik inceleme yapılmak üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. SİKORSKY DÜŞÜRDÜ
Terörist Mehmet Yakışır'ın 2006 yılında Bingöl'ün Genç İlçesinde bir askeri helikopterin düşürüldüğü saldırının da faili olduğu ortaya çıktı. Yakışır'ın, Lice'nin Abalı köyünde bombalı saldırıda 9 asker ile Genç İlçesinde Er Emrah Göçer'in şehit edildiği hain saldırıların da faili olduğu belirlendi. Bu arada Yakışır'ın kardeşi Yakup Yakışır'ın da dağ kadrosunda bulunduğu ve 300 bin liralık gri listede arandığı öğrenildi. Bir başka kardeşi Talip Yakışır'ın dağ kadrosunda faaliyet yürütürken yaralandığı sahte kimlikle hastanede yakalandığı ve cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakışır'ın bir diğer kardeşi Orhan Yakışır'ın ise şehir merkezlerine eylem amaçlı gelen teröristlere yer temin etmek suçundan 12 yıl hapse mahkûm olduğu öğrenildi. TAHİR ELÇİ'YLE 2 POLİSİN KATİLLERİ
Terörist
Mehmet Yakışır'ın yeğeni Uğur Yakışır'ın, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ahmet Çiftaslan ile Cengiz Erdur adlı polisler ile Baro Başkanı Tahir Elçi
'nin öldürüldüğü olayın faili olduğu ortaya çıktı. Terörist Uğur Yakışır'ın halen örgütün dağ kadrosunda olduğu bildirildi. Mehmet Yakışır'ın Süleyman Yakışır adlı yeğeninin ise Diyarbakır'da 3 yıl önce polis aracına silahlı saldırı düzenleyip, 2 polisi yaraladıktan sonra çıkan çatışmada öldürüldüğü belirlendi. KIRMIZI LİSTEDEN
Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır, İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira para ödüllü kırmız kategorideki arananlar listesindeydi. Yakışır, PKK
'nın dağ kadrosundandı.