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Son Dakika: yapanlar alabilecek mi?

konusunda yaşanan son dakika haberlerinden sonra kamuoyunun cevap aradığı bir soruda şu: Bedelli askerlikten faydalanan vatandaşlar 25 gün askerlik yapacakları için çalıştıkları kurumdan alabilecekler mi? İşte herkesin yanıt aradığı bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:13
Son Dakika: Bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan canlı yayında yaptığı açıklamada konusunda milyonlarca vatandaşa müjdeyi verdi. 24 Haziran seçimleri öncesinde belirtildiği gibi bedelli askerlik devreye girdi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yapanlar alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlikten yaşı 25 olanların 15 bin lira karşılığında faydanalabilecekleri belirtildi. Geçmiş dönem bedelli askerliğin tersine bu kez 25 günlük bir askerlik durumu söz konusu olacak. Bu durum da vatandaşların bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusunun yanıtını aramasına neden oldu.

25 günlük askerlik yapacak vatandaşlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecekler. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireyler bunun dışında ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da 25 günlük askerlik yapabilecekler.

Bedelli Askerlik detayları belli oldu! Yaş 25, bedel 15 bin TL, 25 gün askerlik olacak

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Son Dakika: Bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?
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