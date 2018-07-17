Son Dakika: Bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan canlı yayında yaptığı açıklamada bedelli askerlik konusunda milyonlarca vatandaşa müjdeyi verdi. 24 Haziran seçimleri öncesinde belirtildiği gibi bedelli askerlik devreye girdi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlikten yaşı 25 olanların 15 bin lira karşılığında faydanalabilecekleri belirtildi. Geçmiş dönem bedelli askerliğin tersine bu kez 25 günlük bir askerlik durumu söz konusu olacak. Bu durum da vatandaşların bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusunun yanıtını aramasına neden oldu.

25 günlük askerlik yapacak vatandaşlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecekler. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireyler bunun dışında ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da 25 günlük askerlik yapabilecekler.