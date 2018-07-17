Bedelli askerlik bekleyenlere son dakika haberi! Bedelli askerlik yaş ve fiyatı belli oldu! - İşte Bedelli yaşı ve ücreti...

Son dakika haber... Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi az önce yaşandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ile yaş ve fiyat aralığı belirlendi. Son dakika gelen bilgilere göre bedelli askerlik kriterleri belirlendi. 24 Haziran seçimlerinden sonra en çok merak edilen konuların başında bedelli askerlik geliyordu. Bugün yapılan görüşmeler sonucunda milyonların merakla beklediği bedelli askerlik yaş ve ücreti netleşti. Peki bedelli askerlik yaşı kaç? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:17Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 09:17
Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği bedelli askerlik yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş olayı en çok merak edilen konuların başında geliyor.