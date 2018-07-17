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'nin milli uçağı, 'da sergilendi

'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da, 'nin milli savaş uçağı projelerinden '' sergilendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 01:53
Türkiye'nin milli uçağı, Londra'da sergilendi

'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan ''in birebir yer prototipi, 'nin başkenti 'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.

Fuarda, 'Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'Kanatlı Güdüm Kiti', 'Hassas Güdüm Kiti-82', hava füzeleri 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen 'Teber Lazer Güdüm Kiti MK-81', 'MK-82' ve 'L-Umtas'tan oluşan yerli mühimmatlar da yer aldı.

Airshow'da ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen de bir gösteri yaptı. Atak Helikopteri'nin yaptığı gösteri, organizasyona katılan havacılık uzmanları ve askeri yetkililer tarafından büyük ilgiyle izlendi.

'Hürjet'in yer prototipi ,16-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'deki Farnborough Airshow'da dijital kamuflajlı olarak sergileniyor.

Türkiye'nin milli uçağı, Londra'da sergilendi

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Türkiye'nin milli uçağı, Londra'da sergilendi
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