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'de bir istifa daha! Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı resti çekti

lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti. Oktay istifasını, "CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır" sözleriyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 21:04
CHP'de bir istifa daha! Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı resti çekti

Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oktay olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP'den istifa ettiğini, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası'ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim" sözleriyle açıkladı.

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CHP'de bir istifa daha! Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı resti çekti
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