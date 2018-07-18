FETÖ ve PKK'nın yeni oyunu: Bebek katillerinin bebekleri var algısıyla tahliyelerini istiyor

Vatan haini firari Can Dündar ve Yeni Asya Genel yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz sosyal medyadan kirli bir algı operasyonuna başladı. Bebek katillerine her türlü desteği veren bu iki isim ve bir kısım medya organları, bebek katillerinin çocuklarının cezaevlerinde bakıma muhtaç olduğunu ve hastalıkları olduğu halde hastaneye götürülmediğini iddia etti.

DEVLET O BEBEĞİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Vatan Haini Can Dündar ise, PKK'lı Ayşe Çelik'in bebeğinin cezaevinden çıkarılıp babaannesine verilmesine sitem etti. Bir dediği diğerini tutmayan bu iki ismin algı operasyonları ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Devlet, Afrin bebeğin her türlü tedavisini karşılıyor. Ayşe Çelik'in bebeği ise anne sütünden mahrum kalmaması için her gün cezaevine getiriliyor.

PKK'LI, FETÖ'CÜ, DHKPC'Lİ BEBEK KATİLLERİNE TAHLİYE İSTİYOR

Öte yandan mahkum Ayşe Çelik'in bebeği kendisinin isteği üzerine babaannesine verildi. Firari Can Dündar ve Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün bunun üzerinden algı operasyonu yapması, ve bazı medya organlarında bu durumun 'devlet cezaevinde çocuklara eziyet ediyor' şeklinde yansıması pes dedirtti.

Firari Can Dündar ile Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ ve PKK'nın yeni oyununa sosyal medya bu şekilde ortak oluyor. Devlet, bebeğini cezaevinde bakmak istemeyen insanların çocuklarını ailelerine vermesine rağmen, bu iki isim ve bazı medya organları kara propaganda yapmaya devam ediyor..

İşte o kara propangandadan bazıları: