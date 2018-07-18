Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın gizli hastalığı nedir? Adnan Oktar askerlik yaptı mı?

''Adnan Hoca'' lakaba sahip Adnan Oktar, ''Suç Örgütü Üyesi'' olması gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz Çarşamba tarihinde sabaha karşı İstanbul merkezli beş ayrı ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyon neticesinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından kendisi ile birlikte toplamda 235 kişinin de gözaltına alındığı; evine, iş yerine, lüks araçlarına ve canlı yayınlarını gerçekleştirdiği A9 kanalına baskınların yapıldığı vaka sonrasında Adnan Oktar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ağırlıklı olarak sorgulama konusu haline geldi. Peki; A9 kanalında ''Kedicik'' adını verdiği kadınlarla, ''Adnan Oktar ile Sohbetler'' isimli programlar gerçekleştirerek kamuoyunun tüm eleştiri oklarını üzerine yönelttiği Adnan Oktar'ın hastalığı ne? Sakıncalı ve ahlak dışı yayınlar gerçekleştirmesinden ötürü çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'e şikayet edilen Adnan Oktar askerlik yaptı mı?