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Kedicikleri 40 savcı sorguluyor

örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36 kişilik , adliyeye getirildi. Örgütün elebaşısı Adnan Oktar, adliyeye tek başına bir sivil polis otomobiliyle, diğerleri ise gruplar halinde minibüslerle taşındı. Şüpheliler adliyenin eksi 7'inci katındaki nezarethanelere araçlarla indirildikten sonra buradan asansörle 7'inci kattaki savcılığa çıkarıldı. Başsavcılık, ifade ve sorgular için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli tüm savcıları görevlendirdi. Bürodaki 40 savcı, 30 ayrı suçla gözaltına alınan Adnan Oktar ve müritlerini sorguluyor.

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 12:48
Kedicikleri 40 savcı sorguluyor

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda şüpheliler, gözaltına alındıklarının 7'inci günde emniyetten adliyeye sevk edildi. 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 kişilik , İl Emniyet Müdürlüğü'nden önce Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürülüp, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından gruplar halinde minibüslerle getirilen grup, saat 11.15 sıralarında adliyeye giriş yaptı. Örgütün elebaşısı Adnan Oktar'ın sevki, tek başına sivil polis otomobiliyle yapıldı. Tüm şüpheliler araçlarla adliyenin eksi 7'inci katındaki nezarethanelere indirildi. Buradan da asansörle yine gruplar halinde 7'inci kattaki savcılığa çıkarıldı.

ANA SUÇLAMALAR

Şüphelilerin sorguları, terör ve örgütlü suçlar savcılığında yapılıyor. Başsavcılık, ifade ve sorgular için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli tüm savcıları görevlendirdi. Bürodaki 40 savcı, 30 ayrı suçla gözaltına alınan Adnan Oktar ve müritlerini sorguluyor. Savcılıkta örgüte yönelik ana suçlamaların ise çocukların cinsel istismarı, hürriyetlerinden yoksun bırakılması ve cinsel saldırı olduğu öğrenildi.

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Kedicikleri 40 savcı sorguluyor
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