Kedicikleri 40 savcı sorguluyor

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda şüpheliler, gözaltına alındıklarının 7'inci günde emniyetten adliyeye sevk edildi. 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 kişilik ilk grup, İl Emniyet Müdürlüğü'nden önce Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürülüp, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından gruplar halinde minibüslerle İstanbul Adalet Sarayına getirilen grup, saat 11.15 sıralarında adliyeye giriş yaptı. Örgütün elebaşısı Adnan Oktar'ın sevki, tek başına sivil polis otomobiliyle yapıldı. Tüm şüpheliler araçlarla adliyenin eksi 7'inci katındaki nezarethanelere indirildi. Buradan da asansörle yine gruplar halinde 7'inci kattaki savcılığa çıkarıldı.

ANA SUÇLAMALAR



Şüphelilerin sorguları, terör ve örgütlü suçlar savcılığında yapılıyor. Başsavcılık, ifade ve sorgular için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli tüm savcıları görevlendirdi. Bürodaki 40 savcı, 30 ayrı suçla gözaltına alınan Adnan Oktar ve müritlerini sorguluyor. Savcılıkta örgüte yönelik ana suçlamaların ise çocukların cinsel istismarı, hürriyetlerinden yoksun bırakılması ve cinsel saldırı olduğu öğrenildi.