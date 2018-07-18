Son dakika: Kobra yılan tarafından ısırılan Aref ilk açıklaması 'Ayaklarımı hareket ettiremiyorum' oldu

Antalya'da, 15 Temmuz günü, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisine ise başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediliyor. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Ghafouri'ye, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Ghafouri'den yılan ve olayın meydana gelişi hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp antidot yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu; ancak Aref Ghafouri'nin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.