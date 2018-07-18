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: yılan tarafından ısırılan ilk açıklaması 'Ayaklarımı hareket ettiremiyorum' oldu

haberi... 'de en çok konuşulan gündemlerden biri de 'da gösteri hazırlığı yaparken yılanı tarafından ısırılan İllüzyonist oldu. Aref yaptığı ilk konuşmada ayaklarını hareket ettiremediğini söyledi. Doktorların kısmi felç olabileceğini açıkladığını anlatan genç illüzyonist, 'Zamanla düzelebilir dediler' diye konuştu.  Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref Ghafouri'ye, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Ghafouri'den yılan ve olayın meydana gelişi hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp antidot yılan serumu verileceği kaydedildi. Öte yandan kobra yılanının ısırdığı Aref, olayın nasıl olduğunu anlattı. İşte Aref'in ısırılması ve u hakkında bilgiler...

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 02:08
Son dakika: Kobra yılan tarafından ısırılan Aref ilk açıklaması 'Ayaklarımı hareket ettiremiyorum' oldu

'da, 15 Temmuz günü, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı '' cinsi yılan tarafından ısırılan, 'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Ghafouri'nin tedavisine ise başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediliyor. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Ghafouri'ye, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Ghafouri'den yılan ve olayın meydana gelişi hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp antidot yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu; ancak 'nin vücudundaki miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

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Son dakika: Kobra yılan tarafından ısırılan Aref ilk açıklaması 'Ayaklarımı hareket ettiremiyorum' oldu
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