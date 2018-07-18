Son dakika: Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu hakkında açıklama

Sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal'ın konuşmasından satırbaşları;

"KILIÇDAROĞLU SİYASETİN GÜNDEMİNİ REHİN ALIYOR"

"Kılıçdaroğlu siyasetin gündemini rehin alıyor. Biz bunu asla istemiyoruz. Bunun sonuçları geçmişte defalarca görüldü. Biz Türkiye'de gençlerimizin umutlarıyla ve Türkiye'nin yapması gereken politikalara enerjimizi odaklamak istiyoruz. Biz gündemin Kılıçdaroğlu'nun yalanları, hakaretleri ve iftiraları tarafından rehin alınmasını istemiyoruz. Bu durum Türkiye'yi yolundan alıkoymaktadır. Biz buna izin vermeyeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

"SÖYLEDİKLERİ KÜLLİYEN YALANDIR"

''Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye'de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmaylı hale getirerek kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız hakkında söyledikleri külliyen yalandır."

"KILIÇDAROĞLU TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ ALMIŞTIR"

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. artık siyasetin konusu değildir. Yakında öyle inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız, seçmenler, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz."

ABD'Lİ RAHİP ANDREW BRUNSON'IN TAHLİYE TALEBİNE RET



"Amerika'nın yargısı yargı da Türkiye'deki hukuk sisteminin kararını yok efendim şöyle değildir böyledir demek doğru değil."



BEDELLİ ASKERLİK



"Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde bedelli konusunun öncelikli gündemimiz olacağını ifade etmişti. Bir kanun teklif olarak TBMM'ye iletilecek."



KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT CEZASI



"Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğinden bugüne kadar yalanları her defasında gitti Türk yargısına çarptı. Cumhurbaşkanımızın avukatı Kılıçdaroğlu'nun iftiralarıyla ilgili gerekli şikayetleri bulundu ve bir süreç başladı."