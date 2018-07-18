Son dakika. Bedelli askerlik hemen çıkıyor! Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haber... Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik dün son dakika yaşanan gelişme ile netleşti. Seçimlerin ardından çıkması belirlenen bedelli askerlik milyonlarca gencin merak ettiği konuların başında geliyordu. Dün yapılan görüşmeler sonucunda bedelli askerliğin kriterleri belirlendi.

"YIĞILMA VAR"

Ak Partili Bülent Turan 5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu bildirdi. "Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz" diyen Turan, "Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliği de geçiş için imkan sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.