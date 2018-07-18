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. hemen çıkıyor! Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır?

Milyonlarca gencin heyecan ve merakla beklediği ile ilgili kriterler dün başlığıyla netleşti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bedelli askerlik Meclis gündemine gelmişti. 6 milyon kişinin başvuracağı bedelli askerlik ile ilgili Ak Partili Bülent Turan yığılma olduğunu belirterek “Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz” dedi. Bedelli askerlik düzenlemesinde 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörülüyor. Peki bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 18.7.2018 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 08:33
Son dakika. Bedelli askerlik hemen çıkıyor! Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır?

haber... Milyonlarca gencin beklediği dün son dakika yaşanan gelişme ile netleşti. Seçimlerin ardından çıkması belirlenen bedelli askerlik milyonlarca gencin merak ettiği konuların başında geliyordu. Dün yapılan görüşmeler sonucunda bedelli askerliğin kriterleri belirlendi.

"YIĞILMA VAR"

Ak Partili Bülent Turan 5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu bildirdi. "Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz" diyen Turan, "Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliği de geçiş için imkan sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika. Bedelli askerlik hemen çıkıyor! Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır?
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