Son Dakika: Teröristler çembere alındı… İçlerinde 1 milyon ödülle aranan terörist Barış Önder de var

Son dakika haberi... Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler dün akşam saatlerinde çıkan ve gece boyu devam eden çatışmalar kesildi. ATAK ve Kobra helikopterlerinin sevk edildiği bölgede hava destekli arazi arama-tarama çalışması başlatıldı. Yaralı teröristlere ait olduğu tahmin edilen kan izleri üzerine harekete geçen JÖAK timleri bölgede takibini sürdürmeye başladı. Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi. 5 yada 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori'de 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.