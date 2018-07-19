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gurubuna yapılan operasyonda ikinci dalga geliyor

'Adnan Hoca' olarak bilinen ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda. İkinci dalganın Adnan Oktar örgütünün firarileri, soruşturmaya yeni dahil edilen isimler ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan isimlerden oluşacağı belirtiliyor. Öte yandan örgütün yurtdışı ayağı ile ilgili olarak pasaport iptaline kadar gidecek olan bir dizi yaptırımın ilk adımının atıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 01:53
Adnan Oktar gurubuna yapılan operasyonda ikinci dalga geliyor
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı.

Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi. Büyük bir gizlilikle yapılan ve 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileri ki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.
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Adnan Oktar gurubuna yapılan operasyonda ikinci dalga geliyor
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