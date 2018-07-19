Son dakika haber: Adnan Oktar tutuklandı! - Adnan Oktar'ın flaş ilk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Adnan Oktar Örgütüne yapılan operasyon ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Oktar ve örgütden 116 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176 kişi örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık yarım saat hakim karşısında bulunan Adnan Oktar suçlamaları reddetti.

ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE TAM 96 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.