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haber: tutuklandı! - Adnan Oktar'ın flaş ilk ifadesi ortaya çıktı

haberi... örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrasında 176 şüpheliden aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 116 şüpheli hakkında mahkeme tarafından kararı çıktı. 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adnan Oktar örgüt kurma ve küçük çocukları cinsel istismar suçlarının da aralarında olduğu tam 7 ayrı suçtan tutuklandı. Hakimlikte verdiği ifade de hakkınad bulunan suçlamaları reddetti. Adnan Oktar hangi suçlardan yargılanıyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 08:37
Son dakika haber: Adnan Oktar tutuklandı! - Adnan Oktar'ın flaş ilk ifadesi ortaya çıktı

haberi... Örgütüne yapılan operasyon ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Oktar ve örgütden 116 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176 kişi örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan ları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık yarım saat hakim karşısında bulunan Adnan Oktar suçlamaları reddetti.

ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE TAM 96 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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Son dakika haber: Adnan Oktar tutuklandı! - Adnan Oktar'ın flaş ilk ifadesi ortaya çıktı
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