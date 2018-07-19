FETÖ ve PKK'nın yeni oyunu: Bebek katillerinin bebekleri var algısıyla tahliyelerini istiyor

Vatan haini firari Can Dündar ile birlikte Yeni Asya Genel yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz sosyal medyadan kirli bir algı operasyonuna başladı. Dün attığı manşetle FETÖ ve ByLock nedeniyle tutuklu bulunan bir şahsı "Bir bebek daha cezaevinde" manşetiyle aklama operasyonu skandalına imza atan Kazım Güleçyüz, bugün de sosyal medya paylaşımlarıyla cezaevindeki PKK terör örgütü üyelerine yine "bebek istismarı" ile destek oldu. Güleçyüz, imza attığı haber ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile FETÖ'cü, PKK'lı, DHKPC'li bebek katili teröristlere tahliye istedi.

DEVLET O BEBEĞİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Vatan Haini Can Dündar ise, PKK'lı Ayşe Çelik'in bebeğinin cezaevinden çıkarılıp babaannesine verilmesine sitem etti. Bir dediği diğerini tutmayan bu iki ismin algı operasyonları ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Devlet, Afrin bebeğin her türlü tedavisini karşılıyor. Ayşe Çelik'in bebeği ise anne sütünden mahrum kalmaması için her gün cezaevine getiriliyor.

KİRLİ ALGI OPERASYONUNA YENİ ASYA DESTEĞİ

FETÖ uzun süredir "bebek istismarı" ile cezaevlerindeki teröristlerin serbest bırakılması için yoğun kirli propaganda yürütüyor. PKK terör örgütüyle ortak hareket eden FETÖ'nün bu kirli algı operasyonuna Yeni Asya gazetesi de destek veriyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni sanki "insani duyarlılık" gösteriyormuş kisvesi altında abartılı ve yalan haberlerle bebek katili terör örgütlerinin cezaevindeki üyelerine destek veriyorlar. Dünyadaki en kutsal değerlerden biri olan "çocuk/bebek sevgisini" kendi kirli amaçlarına alet ederek FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışan Yeni Asya gazetesi, "bebek katili" PKK terör örgütünün üyeleri için bebek istismarı yapmaktan geri durmuyor.

Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün, yurtdışından yönetilen birtakım FETÖ'cü sosyal medya hesapları ve internet siteleriyle aynı anda PKK'lı teröristlere destek verdiği de dikkat çekiyor.

FETÖ'nün medya üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarının en önemli halkası durumunda olan Yeni Asya Gazetesi, 15 Temmuz 2016'dan sonra örgüt ile ilgili propaganda haberlerinin ve algı operasyonlarının merkezi durumuna geldi. FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı daha hızlı ve kararlı bir şekilde mücadele için çıkarılan OHAL'i sürekli olarak hedef alan Yeni Asya, OHAL'in bir an önce kaldırılarak kripto durumda bulunan ve deşifre olmamış FETÖ'cülere ve HDPKK'lılara alan açmaya çalışmıştı.

FETÖ VE PKK'NIN ORTAK PLANI

Söz konusu haberlerle bebek istismarı ve "mağduriyeti" üzerinden algı yaratarak teröristleri aklama ve kurtarma oyunu FETÖ ve PKK'nın ortak planı. Terör örgütlerinin Can Dündar gibi kripto kalemşorları, sözde "bebekler mağdur oluyor" yalanıyla toplumda algı yaratma ve bebek katili teröristleri aklama peşine düştü.

FETÖ'DEN SONRA BEBEK KATİLİ PKK'LILARI AKLAMA PEŞİNDE

PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu'nun bir bebek üzerinden yaptığı istismarı paylaşan Güleçyüz, sözde insani bir davranış sergiliyormuş maskesi altında FETÖ'den sonra bebek katili PKK'lılara destek verdi.

Mardin'de PKK terör örgütünün siyasi oluşumu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ömerli eski İlçe Başkanlığını yapan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Esma Yılmaz'ı sanki masummuş ve cezaevine masum bir bebek gönderilmiş gibi göstererek, PKK'lı bir teröristi akladı.

FETÖ'YE FETÖ DİYEMİYORLAR

Yeni Asya gazetesi artık hukuken de tescilli bir terör örgütü olan FETÖ'ye yayınlarında ısrarla FETÖ demiyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Yeni Asya'daki kullanımı "F.Ö." şeklinde. Bu da terör örgütü olarak görmediği yapı olan FETÖ ile Yeni Asya grubunun terör işbirliğini ortaya seriyor.

HÜKÜMETİ KUR'AN DÜŞMANI OLARAK GÖSTERİYORLAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nü; zulme uğrayan, işinden atılan, çocukları evde yalnız kalmış, Kur'an okumaları bile yasaklanmış nurcu kardeşleri olarak gösteren Yeni Asya, skandal karikatürler de yayınlayarak, sanki iktidar Kur'an ve din düşmanıymış gibi gösteriyor. .

Firari Can Dündar ile Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ ve PKK'nın yeni oyununa sosyal medya bu şekilde ortak oluyor. Devlet, bebeğini cezaevinde bakmak istemeyen insanların çocuklarını ailelerine vermesine rağmen, bu iki isim ve bazı medya organları kara propaganda yapmaya devam ediyor..

İşte o kara propagandadan bazıları: