FETÖ’nün devlet sırrını ele geçirdiği tescillendi

Kamuoyunda Kozmik Oda
Davası olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu'nda hukuka aykırı kararlarla arama yapan eski hakim-savcılar Mustafa Bilgili, Halil İbrahim Kütük ve Abdullah Bahçeci için istenen cezalar belli oldu. Önceki günkü kararname ile Yargıtay üyeliğine seçilen savcı Kenan Zeybek mütalaasını Yargıtay 16'ncı Ceça Dairesi'nde açıkladı. FETÖ
'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odalarına girebilmek için sahte ihbarlarla soruşturmalar başlattığını belirten Zeybek, sanıkların ByLock kullanıcısı olduklarına da dikkat çekti. Mütalaada Kozmik Oda soruşturmasının nasıl bir kurgu olduğu şöyle anlatıldı: "Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı içinde11 ve 16 No'lu odalarda yer alan devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeleri hukuka aykırı şekilde temin etmeye yönelik oluşturulan örgütsel plan çerçevesinde ve kamuoyunda 'Kozmik Oda' soruşturması olarak bilinen kurgu bir soruşturmada yargısal faaliyet kılıfına büründürdükleri örgütsel eylem ve faaliyetleri ile bu devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri temin etmeye çalıştıkları ve iştirak halinde bu suçu işledikleri anlaşılmıştır." Mütalaada, sanık eski hakim - savcıların dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca açığa alındıklarında terör örgütünün "gaygubet evleri"nde saklandıkları ve bu durumun farklı ByLock yazışmalarına "uygun yerde tatil yapıyorlar" şeklinde şifreli yazışmalarla yansıdığı belirtildi. Zeybek mütalaasında, FETÖ'cü savcılardan Mustafa Bilgili'ye, "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "verileri yok etmeme" suçlarından 11 yıldan 24 yıla kadar, eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 10 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci'nin ise beraatine karar verilmesi talep edildi.