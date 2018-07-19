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: Vekillerimizin terörist cenazelerine katılmasından gurur duyuyoruz

Diyarbakır İl Başkanı , milletvekilleri ve Remziye Tosun hakkında başlatılan operasyona tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 04:51
HDP: Vekillerimizin terörist cenazelerine katılmasından gurur duyuyoruz
Remziye Tosun ve 'nın da katıldığı açıklamada konuşan İl Başkanı , şöyle konuştu:



"HALKIMIZIN REALİTESİNE VE GEREKLERİNE UYGUN HAREKET EDİYORLAR"
"Bu halk, kendi taleplerinin onurlu mücadelesini yürütüyor. Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engelleyemediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı yaratmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar.



"GURUR DUYUYORUZ"
Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir ve biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz."

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HDP: Vekillerimizin terörist cenazelerine katılmasından gurur duyuyoruz
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