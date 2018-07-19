İstanbul Emniyeti’nden huzur operasyonu

İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Bölgesi, kurtuluş sonduraklar, Eskişehir Mahallesi, akağlar caddesi, marsık sokak, demet sokak ve bağlı ara sokaklarda, ayrıca daha önceden belirlenen 8 ayrı adreste operasyon düzenlendi.

Operasyonu bizzat yöneten, sevk ve idare eden Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı takviye personeller ile toplam 130 görevli memur, koordineli ve eş zamanlı olarak hava desteği ile gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama ve operasyonlarda, dün saat 15:00 sıralarında Feriköy mahallesi giriş ve çıkışları önceden belirlenen noktalardan kapatıldı. Kapama noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde durdurma ve arama işlemleri yapıldı.

16 EKİP 8 FARKLI ADRES

Bu esnada önceden belirlenen 16 ekip ile 8 farklı adreste İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan yazılı arama izni ile aramalara başlandı. Yapılan uygulama arama ve kontrollerde toplam 441 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Aramada 51 otomobil, 18 motosiklet denetlendi.





5 YAKALAMA, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU

Yapılan arama ve uygulamalarda, toplam 5 şahıs yakalandı. 2 şüphelinin firari olduğu belirlendi. 2 adet Ruhsatsız tabanca, 3adet Kurusıkıdan bozma tabanca, 107 adet 9mm dolu fişek, 5 adet pala olarak tabir edilen kesici alet, 18 adet av tüfeği kartuşu, 1150 gr Uyuşturucu madde (Skunk), 5 adet extacy hap, 60 gr (sentetik cannebinoid) bonzai, 2 adet el telsizi, 1 adet 5000 watt şok cihazı, 5 adet çalıntı olduğu değerlendirilen alarmlı koton marka giysi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar ve suç unsurları ile ilgili gerekli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.