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’da şafak vakti narkotik operasyonu: 23 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar ilçelerinde, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda ele geçirilirken, operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 07:54
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: 23 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.
23 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda yüklü miktarda ve 2 adet silah ele geçirilirken, olayla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: 23 gözaltı
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