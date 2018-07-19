Üç askeri hakim meslekten çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler OHAL
Komisyonu kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Hava Hakim Binbaşı
Bayram Ayazma, Hava Hakim Binbaşı Özkan Doğdu ve Hakim Teğmen Mehmet Öztürün, FETÖ
/PDY
silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı. Öte yandan daha önce meslekten çıkarılan askeri hakimler Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay, Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca'nın Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler OHAL Komisyonu'na yaptıkları itiraz ve yeniden değerlendirme talepleri reddedildi.