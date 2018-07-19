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Üç askeri hakim meslekten çıkarıldı

/ silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu gerekçesiyle 3 askeri hakim meslekten çıkarılırken, daha önce görevden çıkarılan 7 hakimin itirazları reddedildi.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 10:18
Üç askeri hakim meslekten çıkarıldı
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler Komisyonu kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Bayram Ayazma, Hava Hakim Binbaşı Özkan Doğdu ve Hakim Teğmen Mehmet Öztürün, / silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı. Öte yandan daha önce meslekten çıkarılan askeri hakimler Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay, Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca'nın Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler OHAL Komisyonu'na yaptıkları itiraz ve yeniden değerlendirme talepleri reddedildi.
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Üç askeri hakim meslekten çıkarıldı
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