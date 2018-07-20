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nezarethanede böyle görüntülendi

’ın Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı beklerken nezarethanede böyle fotoğraflandı. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:42
Adnan Oktar nezarethanede böyle görüntülendi

grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklanmıştı. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilmişti. Oktar polis minibüsüyle 'ne götürülmüştü.

Dün gece saatlerinde Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı bekleyen Adnan Oktar böyle görüntülendi.

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Adnan Oktar cezaevine girmeden önce otobüste beklerken de görüntülenmişti. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı.

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Adnan Oktar nezarethanede böyle görüntülendi
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