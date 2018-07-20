Adnan Oktar nezarethanede böyle görüntülendi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklanmıştı. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilmişti. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü.

Dün gece saatlerinde Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı bekleyen Adnan Oktar böyle görüntülendi.

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GAZETECİLERE GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

Adnan Oktar cezaevine girmeden önce otobüste beklerken de görüntülenmişti. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere getirildi. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı.