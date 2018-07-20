Balyoz kumpasıyla 5 yıl hapis yattı! Lice’yi temizleyip Bakü’ye tayin oldu

FETÖ'cü hainlerin Balyoz kumpasıyla 5 yıl hapis yatan ve 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerle sabaha kadar çatıştıktan sonra Diyarbakır'a tayin edilen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, görev süresince şehirlere bomba yüklü araçların nakledildiği ana merkez olarak bilinen Lice ilçesini teröristlerden temizledi. Aralarında sözde saha ve bölge sorumlularının da yer aldığı 184'ü ölü, 203 teröristin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonlara imza atan Ali Demir, aynı tarihlerde Lice başta olmak üzere Diyarbakır kırsalında 83 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği narko terör operasyonlarını yönetti. Tuğgeneral Demir, İçişleri Bakanlığı Bakü Müşavirliğine tayin olunca veda ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

FETÖ kumpasıyla Silivri'de 5 yıl hapis yattıktan sonra 16 yıl hapse mahkûm edilen ancak daha sonra beraat edip çok sevdiği mesleğine geri dönen ve hainlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı sabaha kadar çatışan Tuğgeneral Ali Demir, darbe girişiminin bastırılmasından hemen sonra Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına tayin edilmişti. 1990 yılında Kara Harp Okulunu birincilikle bitiren ve Diyarbakır'da görev yaptığı iki yıl içinde PKK'nın başta Lice olmak üzere kırsal alandaki etkinliğinin kırılmasında önemli rol oynayan Tuğgeneral Demir, bu süre zarfında 184'ü ölü, 203 teröristin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonları kırsal alanda bizzat yönetti.

BÖLGE SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu teröristlerden sözde Orta Saha Sorumluları Nevzat Gündüz ile Murat Üçer'in öldürülmesi PKK'nın bölgedeki belini kırdı. Bu iki teröristin üzerinde ele geçen dijital dokümanlarla örgütün kırsal alandaki milis işbirlikçi yapılanması çökertirdi, örgütle işbirliği yapan 117 kişi hakkında adli işlem yapıldı. PKK'nın gerek köyler, gerekse şehirle bağlantısı tamamen kesildi. 13 Mayıs 2016 günü Çukurca'da bir helikopteri füzeyle vurup 8 askeri şehit eden, 13 askerin yaralanmasına neden olan terörist Müjdat Taşdemir ile sözde bölge kadın yapılanması sorumlusu Nuran Er de Tuğgeneral Demir'in yönettiği bir operasyon sonucu 30 Eylül 2017 günü Lice'de öldürüldü. 22 Ekim 2017 günü de sözde Orta Saha sorumlularından Nursen Oktay Lice-Genç arasında 5 korumasıyla öldürüldü.

Bu süre içinde Lice, Hazro, Kocaköy ve Hani ilçelerindeki narko-terör operasyonlarında ise 83 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği hava destekli operasyonları yerinde bizzat yönetti.

LİCE TEMİZLENDİ, TÜRKİYE NEFES ALDI

Beşiktaş'taki Vodafone Arena saldırısı, Ankara Kızılay otobüs durakları, Merasim Sokak, Kayseri Komando Taburu, Diyarbakır'da 10 polisin şehit olduğu saldırı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı, Emniyet binasının altına tünel kazılarak bomba yerleştirilmesi, Diyarbakır'ın Tanışık Mezrasında bomba yüklü kamyonun patlatılarak 16 vatandaşın şehit edilmesi başta olmak üzere kent merkezlerine bomba yüklü araçların gönderildiği merkez olarak bilinen Lice İlçesi kırsalını teröristlerden temizleyen Tuğgeneral Ali Demir, PKK'lıların korkulu rüyası haline geldi. Lice kırsalı artık teröristlerin bomba hazırlamak bir yana, azami 3 ay içinde öldürüldükleri bir yer oldu.

203 TERÖRİSTTEN 11'İ PARA ÖDÜLLÜ LİSTEDEYDİ

Kırsalda terör örgütü üzerindeki baskıyı hiçbir şekilde azaltmayan ve büyük operasyonlarda birliklerin başından ayrılmayıp operasyonları sevk ve idare eden Tuğgeneral Ali Demir'in Lice ve Kulp kırsalında etkisiz hale getirdiği 203 teröristten 2'si 1,5 milyonluk Mavi, 4'ü 1 milyonluk Yeşil, 5'i de 300 bin liralık Gri olmak üzere 11'i İçişleri Bakanlığının para ödüllü listesinde aranıyordu. Bu teröristler arasında Emniyet Müdürlüğü binasının altına tünel kazan Hiva Yüksekbağ ile terör örgütünün sözde Özel Güç Suikast ve Satobaj sorumlusu Adnan Ural'da yer alıyor. Demir, Diyarbakır'da tayin olduktan sonra etkisiz hale getirilen ödüllü listedeki teröristler şunlar:

Nevzat Gündüz: 23 Kasım 2016 günü Lice'de 7 teröristle öldürüldü. Sözde Orta Saha Sorumlusu Gündüz, 1,5 milyonluk mavi listede yer alıyordu.

Edip Yetüt: 6 Mart 2017 günü Lice'de 4 teröristle birlikte öldürülen 1 milyonluk Yeşil listede aranıyordu.

Şahabettin Çotak: 27 Haziran 2017 günü Lice-Genç arasında 11 teröristle birlikte öldürülen Çotak sözde Amed Eyaleti yürütmesi sorumlusu olup 1 milyonluk Yeşil listede aranıyordu.

Hakan Kızıl: 29 Haziran 2017 günü Lice'de öldürülen Kızıl 1 milyonluk Yeşil listede aranıyordu. Kızıl, Merasim Sokak saldırısının baş failiydi.

Mehmet Doğan: 1 Temmuz 2017 günü Lice'de öldürülen Doğan sözde özel güç sorumlusuydu ve 300 bin liralık Gri listede aranıyordu.

Mehmet Reşit Tunç: 13 Temmuz 2017 günü Lice'de öldürülen Mehmet Reşit sözde Kendal bölge sorumlusuydu ve 300 bin liralık gri listede aranıyordu.

Sevim Solmuş: 29 Eylül 2017 Lice'de 5 teröristle öldürülen Solmuş 300 bin liralık Gri listede aranıyordu.

Mehmet Kaçan: 16 Kasım 2017 günü Kulp'ta 16 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı ele geçen Kaçan 300 bin liralık Gri listede aranıyordu.

Murat Üçer: 1 Şubat 2018 günü Lice'de 4 korumasıyla öldürülen Üçer sözde Amed bölge sorumlusuydu. 1,5 milyonluk Mavi listede aranıyordu.

Tekin Zirek: 18 Mart 2018 günü Lice-Genç arasında 3 teröristle birlikte öldürülen Zirek 300 bin liralık Gri listede aranıyordu.

Eyüp Çelik: 6 Nisan 2018 günü Diyarbakır Kulp'ta öldürülen Çelik 1 milyonluk Yeşil listede aranıyordu.

Mehmet Şirin Çakır: 17 Nisan 2018 günü Kulp'ta 3 teröristle öldürülen Çakır, 300 bin liralık Gri listede aranıyordu.

Zühre Yarıcı: 19 Nisan 2018 günü Lice-Genç arasında öldürülen 300 bin liralık Gri listede aranıyordu.