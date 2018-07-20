Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Adnan Oktar'ın 'Kedicikler'ine o ilaçları yazan doktorun kim olduğu ortaya çıktı!

Son Dakika: 'ın 'Kedicikler'ine o ilaçları yazan doktorun kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika haberi... ‘Kedicikler' olarak bilinen kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları 'ın doktor müridi 'nun yazdığı iddia edildi. Arananlar listesinde olan firari doktorun yurtdışına kaçmış olabileceği belirtiliyor. Oktar'ın doktor müridi Gündoğdu ve Oktar Babuna'nın İsrail Başbakanı Netanyahu ile fotoğrafları örgütün 'uluslararası casusluk' yaptığına delil olarak soruşturma dosyasına girmişti.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 17:10
Son Dakika: Adnan Oktar'ın 'Kedicikler'ine o ilaçları yazan doktorun kim olduğu ortaya çıktı!

ve grubuna yönelik operasyonda ortaya çıkan yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

'Kedicikler' olarak bilinen kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları Oktar'ın doktor müridi 'nun yazdığı iddia edildi. Arananlar listesinde olan firari doktorun yurtdışına kaçmış olabileceği belirtildi.

SORGULAMA KABİLİYETİ OLMASIN DİYE...

Adnan Oktar soruşturmasında ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Polisin yaptığı baskınlarda, kediciklerin kaldığı villada yeşil reçeteli birçok ilaç ele geçirildi. İlaçların arasında lityum etken maddeli yüksek dozlu sakinleştirici haplara da el konuldu. Yapılan çalışmalarda yüksek dozlu sakinleştirici ilaçları, Oktar grubunda yönetici pozisyonunda olan 'Bacılar' ve 'Kedicikler'in kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre yönetici kadınlar ve kediciklerin akılları başka yöne kaymasın, sinirleri yatışsın ve sorgulama kabiliyetleri olmasın diye bu yüksek dozdaki ilaçlar veriliyordu.

(Oktar'ın doktor müridi Gündoğdu ve Oktar Babuna'nın İsrail Başbakanı Netanyahu ile fotoğrafları örgütün 'uluslararası casusluk' yaptığına delil olarak soruşturma dosyasına girmişti.

DOKTOR ARANIYOR

'Bacılar' ve 'Kedicikler'e yeşil reçeteyle ilaç yazan kişinin ise Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu olduğu öne sürüldü. Gözaltı listesinde olan Gündoğdu'nun çalıştığı hastane soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişi arasında Gündoğdu'nun da yer aldığı ancak yapılan baskında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Polis tarafından aranan Gündoğdu'nun örgütün yurt dışı lobi faaliyetlerini yönettiği ve örgütün sağlık konularının yöneticiliğini yaptığı iddia edildi. Gündoğdu'nun 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyondan sonra dava açılan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi. (Habertürk)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Adnan Oktar'ın 'Kedicikler'ine o ilaçları yazan doktorun kim olduğu ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN