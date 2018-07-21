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Büyükelçilik skandalından sonra ikinci hamle!

İslam dünyasının dağınık görüntüsünden istifade eden ABD ve , Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının ardından ikinci büyük hamlenin peşinde. İsrail devletini “Yahudi-ulus devleti” ilan eden İsrail Parlamentosu’na İslam dünyasından tepki yağıyor. bugünkü yazısını İsrail’deki yangını körükleyen son girişimine ayırmış.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 12:00
Büyükelçilik skandalından sonra ikinci hamle!

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

parlamentosu perşembe günü bu yönde dehşetengiz bir karar aldı. İsrail Parlamentosu İsrail'in statüsünü "Yahudi ulus-devleti" olarak belirledi.
Yasalarda boşluk oluşması durumunda söz konusu boşlukların Tevrat'taki hükümlerle doldurulmasına karar verildi. İbranice ülkenin tek resmi dili ilan edildi.

Bugüne kadar ikinci resmi dil olan Arapça ülkenin resmi dili olmaktan çıkarıldı. Dahası İsrail'in bütün dünyadaki Yahudilerin birinci devleti olduğu vurgulandı.

Bu yasayı yorumlayan İsrail başbakanı Netanyahu "İsrail devleti ve Siyonizm tarihinde çok önemli bir anın yaşandığı"nı iddia etti.
Oysa yaşanan şey, ırkçılığın, faşizmin kurumsallaşmasından başka bir şey değil.

İsrail resmen bir "apartheid devlet"tir. İslam dünyasının kendi iç ihtilaflarını bir yana bırakıp bir an önce kendi içindeki bu ırkçı terör devleti sorununa eğilmesi gerekmektedir.

Bu kararla birlikte artık Yahudilik ve Siyonizm arasındaki mesafe de ciddi şekilde azalmıştır. Bu karar her şeyden önce Batı'daki anti-semitizmi tırmandıracaktır. Antisemitizmden şikâyet eden Yahudilerin işi gücü bırakıp bu kararı geri aldırmak için uğraşmaları gerekir. Aksi takdirde bu karar bütün dünyadaki Yahudileri zan altında bırakacak, karşı ırkçılıkları, yeni şiddet dalgalarını beraberinde getirecektir.

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Büyükelçilik skandalından sonra ikinci hamle!
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