İtırafçılar arttı çözülme başladı

İstanbul
Polisi'nin çökerttiği Adnan Oktar
Suç Örgütü'nde itirafçı sayısı artıyor. İddiaya göre emniyetteki gözaltı sürecinde 3 olan itirafçı sayısı, tutuklamaların ardından 5'e yükseldi. SAYI DAHA DA ARTACAK
İki örgüt mensubu daha bildiklerini yetkililerle paylaştı. Serbest kalma planı yaparken tutuklanan birçok örgüt üyesinin önümüzdeki g��nlerde itirafçı olması bekleniyor. Örgütten daha önce ayrılan mağdurlardan Ceylan Özgül ile Ümit Kuruca da bu yönde görüş bildirdi. İki isim, "Tutuklama sayısı yüksek olduğundan, örgütteki itirafçı sayısı daha da artacak. Maalesef hâlen neyle suçlandıklarının ve ne yaptıklarının farkında bile değiller. Farkına vardıklarında çoğunun itirafçı olacağını düşünüyoruz" dedi. GİZLİLİK YEMINİ ETTIRDILER
Örgütten ayrılan iki mağdur, hedef haline getirildiklerini belirterek, örgütün yurtdışındaki üyelerinden internet aracılığıyla ölüm tehditleri aldıklarını belirterek koruma talep etti. Örgüte giren erkeklerin, askerlik yapıp yapmadığının araştırıldığı öğrenilirken, örgüte yönelik suçlamalar arasında 'insanları askerlikten soğutma'nın bulunduğu kaydedildi. Bazı mağdurlar ifadelerinde 'gizlilik yemini' ederek örgüte girdiklerini anlattı. Örgüt üyelerini "Mehdi" olduğuna ikna etmeye çalışan Adnan Oktar'ın Mehdi cemaatinin 313 kişi olması gerektiğini söylediği ve bu nedenle örgütte bu sayıyı korumaya çalıştığı da iddia edildi. Örgütün, zengin aile çocuklarının mal varlıklarını ele geçirmek, örgütten kopuşlarını önlemek için evlilik yöntemini uyguladıkları ve örgüte katılan zengin gençlerin tanımadıkları kişilerle evlendirildikleri ve gayri menkullerinin örgüte aktarılmalarını sağladıkları da iddia edildi. İŞTE ÖRGÜTÜN IÇ YÜZÜ
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasında dini cemaat görünümlü seks ve şantaj örgütünün kirli yüzünü deşifre etti. 1979'da 2-3 kişiyle kurduğu örgütün elebaşı, kendisine "Adnan Hoca
" dedirtti. Dini cemaat lideri gibi görünen Oktar'ın, aslında Kuran okumayı bile bilmediği belirtildi, FETÖ
ile benzerlik taşıdığına dikkat çekildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, iki yıldır gizlice yürütülen soruşturmada örgütün kuruluşu ve gelişimine ilişkin detaylara da yer verildi. Soruşturma dosyasına göre işte suç örgütünün bugüne geliş sürecinin özeti:
Örgüt lideri Oktar 1979'da girdiği sanat akademisini bıraktı felsefe bölümüne kayıt yaptırdı. 1986'ya kadar annesinin emekli maaşıyla geçindi. 1991'de annesinin evinden ayrılarak örgüt mensuplarına ait Vaniköy'deki villaya yerleşti. 1979-1980'de yanındaki 2-3 kişi ile "Adnan Hoca grubu" adı altında örgütlenmeye başladı. Akademi öğrencilerinden oluşturduğu 20-25 kişilik grupla çevresini geliştirmeye başladı.
Örgüt üyelerini genel ahlak ve din kuralları dışında uygulamalara itti. 1990'da erkeklere "Kardeşler grubu", kızlara "Bacılar grubu" denildi. Bacılar ve Kardeşler ayrı evlerde yaşamaya başladı. Evlenmek yasaklandı. Evli olanlar boşandırıldı.
1994'te örgüte, dışarıya açılma talimatı verdi. Üyelerden iş kurmaları istendi. Örgüt mensupları gruplar halinde 40'a yakın daire ve villada yaşıyordu. Silivri'de de örgüt toplantıları için büyük bir çiftlik inşa edildi. Elektronik donanımla korumalı bu çiftlik saray benzeri bir dekorasyona sahipti. Çiftliğin bulunduğu arazi, ayrı parseller halinde çeşitli örgüt mensupları adına tapuda kayıtlı ise de çiftlik tüm örgüt tarafından el birliği ile örgüt için yapılmıştı. DİJİTAL ARŞİV ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL Mali Şube
ekipleri, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon sırasında Ümraniye'deki bir depoya da baskın düzenledi. Burada örgütün dijital arşivi ele geçirildi. 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisk, Siber Şube bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından deşifre edilmeye çalışılıyor. İncelemeler, örgütün tüm mahrem yapısını açığa çıkaracak. Emniyette Oktar'a 13 saat süren sorgusu sırasında 353 soru soruldu, sorgu işlemi 164 sayfa tuttu. Oktar'ın, operasyondan aylar önce, olası bir baskına karşı nasıl davranacakları, ne cevaplar verecekleri yönünde örgüt üyelerine bir seminer verdiği ortaya çıktı. 3 NUMARA FİRARİ
İSTANBUL Emniyeti'nin hazırladığı Adnan Oktar suç örgütü hiyerarşik şemasında örgüt elebaşısı Adnan Oktar ve iki numaralı ismi tutuklanan Didem Ürer olarak gösteriliyor. Örgütün 3 numaralı ismi Tarkan Yavaş firari olarak aranırken, üst yönetim grubu denilen kademede Merve B., Yeliz S., Alev B., Aslı E., Gülgün G., Meltem D., Ayşe A. bulunuyor. 2'nci Derece Yönetim, İmam Bacılar Grubu ve İmam Kardeşler Grubu örgüt hiyerarşisindeki sıralamalarıyla diğer alt gruplar.