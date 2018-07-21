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’de sınırlı af formülü

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
af çıkarılmasıyla ilgili düğmeye bastı. MHP kurmayları seçim öncesi verdikleri sözlerinin arkasında durup teklifi hazırlayıp konuyu 'nin gündemine getireceklerini belirtti. Teklifte teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın katilleri haricinde kalan "kader mahkumlarına" af öngören maddeler yer alacağını kaydeden MHP kurmayları, teklifin henüz hazırlık aşamasında olduğunu belirtirken çalışmalar olgunlaştığı zaman konuyu hem TBMM'nin hem de kamuoyunun bilgisine sunacaklarını kaydetti.
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MHP’de sınırlı af formülü
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