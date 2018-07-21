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Son dakika: Bakan yardımcıları belli oldu

Bakanlıklarda görev yapacak bakan yardımcıları belli oldu. 'nda 4, Ulaştırma Bakanlığı'nda 3 yardımcı görev yapacak

Giriş Tarihi: 21.7.2018 02:05 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 02:12
Son dakika: Bakan yardımcıları belli oldu

'de yayınlanan atama kararlarına göre:

Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı

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