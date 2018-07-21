Son dakika: Bakan yardımcıları belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre:

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı



Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı



Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı



Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı



Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı



Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı



Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı



Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı



Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı