Son dakika haber: Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması! 28 gün şartı kalkıyor mu?

Son dakika.. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi ve ardından çıkacağının kesinleşmesinden sonra her geçen gün son dakika yeni haber ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca gencin heyecanla beklediği bedellide şartlar kesinleştikten sonra 28 gün şartı merak konusu olmuştu.

GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasası içinde TBMM'de görüşülecek. Bu konuyla ilgii AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamasına göre Bedelli askerlik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.