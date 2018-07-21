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haber: ile ilgili son dakika açıklaması! 28 gün şartı kalkıyor mu?

ile ilgili gelişmesi! Bedelli askerliğin çıkacağının kesinleşmesinden sonra en çok soruların cevap arandığı konular haline geldi. Fiyat ve yaş aralığından sonra dikkat çeken konuların başında '28 gün zorunlu eğitim' şartı olmuştu. Bedelli askerlikten yararlanacak olan çalışanların iş durumları ve 28 gün boyunca devlete getireceği maliyetler de göz önüne alarak 28 günlük zorunlu eğitim şartını kaldırabileceği kulislerde konuşuluyor. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin twitter'den yaptığı açıklamada "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir." ifadesini kullandı. Peki Bedelli askerlikte 28 gün zorunlu eğitim süresi kaldırılacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 08:29 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 08:38
Son dakika haber: Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması! 28 gün şartı kalkıyor mu?

.. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi ve ardından çıkacağının kesinleşmesinden sonra her geçen gün son dakika yeni haber ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca gencin heyecanla beklediği bedellide şartlar kesinleştikten sonra 28 gün şartı merak konusu olmuştu.

GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

düzenlemesi 18 maddelik torba yasası içinde TBMM'de görüşülecek. Bu konuyla ilgii AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamasına göre Bedelli askerlik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

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Son dakika haber: Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması! 28 gün şartı kalkıyor mu?
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