Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir?

Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir?

'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 22:00
Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir?

a- Mısırlılar

b-Mayalar

c- İnkalar

d- Çinliler

Cevap: A

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN