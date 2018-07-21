Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir?
Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Takviminde bir yılı 365 gün olarak ilk kez kullandığı bilinen toplum hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 21.7.2018 21:43Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 22:00