“Ve İP’te ipler koptu!”

MAHMUT ÖVÜR'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

24 Haziran seçim sonuçlarının bazı partilerde depreme yol açacağını seçim öncesi söylemiştik. Onlara göre ise toplumda derin bir dip dalga vardı ve iktidar sarsılacaktı. Ama öyle olmadı, "dip dalga" muhalefeti sarsan 7 büyüklüğünde bir depreme dönüştü. Daha sandıklar açıldığında deprem yaşayan Saadet Partisi'ni saymazsak ilk sarsılan CHP'ydi. Ama CHP yalnız değil, proje partisi olarak devreye sokulan İyi Parti'de de "dip"ten gelen bir deprem yaşanıyor.

CHP'deki depremin büyüklüğü onu ikinci plana atsa da sarsıntı hayli büyük.

İP Genel Başkanı Meral Akşener veya yardımcısı Koray Aydın hiçbir şey olmamış gibi davransa da arka arkaya gelen istifalar, partide moralleri altüst etmiş durumda.

Bırakın illerde, ilçelerde yaşanan istifaları, parti yönetiminden istifa eden iki isim dikkat çekici: Partiye büyük umutlarla getirilen genel başkan yardımcısı eski bakan Ayfer Yılmaz ve Akşener'in başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın. Yılmaz sessiz sedasız istifa ederken, Aydın zehir zemberek bir açıklama yaparak Akşener'i suçluyor ve istifasını şu gerekçeyle açıklıyordu:

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