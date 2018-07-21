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“Ve İP’te ipler koptu!”

Büyük umutlarla Cumhurbaşkanlığı lerine katılan ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayan ’in genel başkanlığındaki İyi Parti’de dağılma süreci devam ediyor. Kuruluşundan bu yana İyi Parti’yi yakından takip eden bugünkü yazısında İyi Parti’deki çöküşü kaleme almış.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 11:51
“Ve İP’te ipler koptu!”

MAHMUT ÖVÜR'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

24 Haziran sonuçlarının bazı partilerde depreme yol açacağını seçim öncesi söylemiştik. Onlara göre ise toplumda derin bir dip dalga vardı ve iktidar sarsılacaktı. Ama öyle olmadı, "dip dalga" muhalefeti sarsan 7 büyüklüğünde bir depreme dönüştü. Daha sandıklar açıldığında deprem yaşayan Saadet Partisi'ni saymazsak ilk sarsılan 'ydi. Ama CHP yalnız değil, proje partisi olarak devreye sokulan İyi Parti'de de "dip"ten gelen bir deprem yaşanıyor.

CHP'deki depremin büyüklüğü onu ikinci plana atsa da sarsıntı hayli büyük.

İP Genel Başkanı veya yardımcısı hiçbir şey olmamış gibi davransa da arka arkaya gelen istifalar, partide moralleri altüst etmiş durumda.

Bırakın illerde, ilçelerde yaşanan istifaları, parti yönetiminden istifa eden iki isim dikkat çekici: Partiye büyük umutlarla getirilen genel başkan yardımcısı eski bakan Ayfer Yılmaz ve Akşener'in başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın. Yılmaz sessiz sedasız istifa ederken, Aydın zehir zemberek bir açıklama yaparak Akşener'i suçluyor ve istifasını şu gerekçeyle açıklıyordu:

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“Ve İP’te ipler koptu!”
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