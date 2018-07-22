Bahanesi bitmiyor

CHP
olağanüstü kurultayının toplanıp toplanamayacağına ilişkin durumun netlik kazanmasına sayılı saatler kaldı. Sinir kat sayısının doruğa ulaştığı CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu
kurultay yapmamak için bahanelere sığınırken bir taraftan da koltuğunu kaybetmemek için delegeler üzerinde baskı kurdurarak imzaları geri çektiriyor. Muhalifler ise 600'ü geçen imza sayısını 624'e ulaştırmak için var güçleriyle çalışıyor. RAKAM SAVAŞI SÜRÜYOR
Genel merkez yönetimi ile muhalifler arasındaki rakam tartışması devam ediyor. Muhalifler dün akşam itibarıyla 600'ün üzerinde imzaya ulaştı. Genel merkez de kendilerine ulaşan imza sayısının 460'larda olduğunu duyurdu. Kurultaya karşı çıkan parti yönetimi muhaliflerle mücadele ederken, İnceciler de açıkladıkları rakamlarla merkez üzerinde psikolojik kırılma yaratmanın peşindeler. YEREL SEÇİM SOPASI
Kurultay toplanması konusunda sessiz kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerine verdiği talimatlarla muhaliflerin sesini kesmek istiyor. Genel merkez yöneticileri imzası olan delegeleri tek tek arayarak imzalarını çekmelerini aksi takdirde yerel seçim
lerde gerek belediye başkanlığı, gerek belediye meclisi üyeliği gibi imkanlardan mahrumkalacaklarını söylüyorlar. Adeta yerel seçim için rüşvet dağıtır hale gelen CHP genel merkezin, ancak 13 civarında delegeyi ikna ettiği belirtiliyor. BAHANELERİ BİTMİYOR
Koltuğunu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu ise kurultay yapmamak için durmadan bahane uyduruyor. Daha önce "Yerel seçimlere odaklanmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu dün de İstanbul'da gazetecilerin sorularını cevaplarken başka bir bahaneye sığındı. Kurultay ile ilgili soruya cevap vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu, casusluk suçundan tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile FETÖ'yle işbirliği yapan tutuklu eski milletvekilini Eren Erdem
'i bahane gösterip "Türkiye'nin gündemi ne... Birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Türkiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım" diyerek bin bir dereden su getirdi, Muharrem İnce
'ye " koltuk" göndermesi yaptı. PAZARTESİ GÜNÜ KURULTAY KARARI ALACAKTIK!
CHP Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek de dün düzenlediği basın toplantısında muhaliflerin yeterli imza toplayamadığını ileri sürdü. "Toplanan imzalar bugün bize sunulsaydı, Genel Başkanımız Pazartesi günü MYK'yı toplayarak kurultaya gitme kararı alacaktı" diyerek muhaliflere gönderme yapan Erkek "Ama olağanüstü kurultay talebi de ortada. Dün bir açıklama yapıldı, olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Bizde 'eğer 604 imza toplanmış ise bunun genel merkezimize bugün sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı' ifade etmiştik. Genel Başkanımız adına bunu ifade ettik. Çünkü tüzüğümüz gereği genel başkanın olağanüstü kurultayı toplama yetkisi var. 'Salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa artık partimizi, örgütlerimizi, delegelerimizi bu tartışmanın içinden çıkarıp gereğini yapalım' dedik ama bugün saat 11.00 itibarıyla ve şu ana kadar her hangi bir belge veya 604 imza genel merkezime sunulmadı." diyerek Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti.
Muhaliflerin ise 624'e ulaşmadan imzaları sunmayacağı öğrenildi. Muhalifler, genel merkezin, imza sayısı yetersiz bahanesine sarılarak, kurultay çağrısını reddetme ihtimali nedeniyle bunu yaptığı öğrenildi.