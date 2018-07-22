İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Kurultayda aday olmayacağım”

Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda partililerden edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.

Çalıştayda çıkan krizin ardından İYİ Parti, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

MERAL AKŞENER: 'ADAY OLMAYACAĞIM

Meral Akşener twitter hesabı üzerinden yağtığı açıklamada 'Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum' dedi.

İYİ PARTİ KURUCUSU FATİH ERYILMAZ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz partisinden istifa etti. İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Eryılmaz ayrıca konuyla ilgili bir açıklama yapacağını da ifade etti.

LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Afyonkarahisar'daki çalıştayın ardından seçimli kongreye gideceklerini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi. Türkkan açıklamasında herhangi bir tarihe yer vermedi. Öte yandan Meral Akşener'in çalıştayın yapıldığı otelden ayrıldığı öğrenildi.