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Son dakika: Dehşet saçmıştı! O damat tutuklandı

'ın ilçesinde iki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 01:41
Son dakika: Dehşet saçmıştı! O damat tutuklandı

'ın ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde kayınpederinin evinde 2 kayınbiraderi, kayınbiraderinin eşi ile 2 komşusunu pompalı tüfekle öldürüp eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan M.D'nin (56) İsabeyli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler zanlıyı olayda kullanıldığı belirlenen 2 tüfekle gözaltına aldı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan M.D. tutuklandı.

Bu arada, M.D'nin, emniyette verdiği ifadesinde, saldırı nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının, "Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Ben de hiç düşünmeden eve gittim bu saldırıyı yaptım." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Tedavileri devam eden zanlının kızı, eşi ve diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, saldırıda ölen Filiz ve Mehmet Kahya çiftinin olay anında evde olan 9 yaşındaki çocuklarının şoka girdiği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki psikologların çocukla ilgilendiği bildirildi.

OLAY

M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde dün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.

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Son dakika: Dehşet saçmıştı! O damat tutuklandı
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