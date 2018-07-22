Son dakika haber: Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir önünde hakaretlerde bulunan ve bunu videoya çeken Safiye İnci gözaltına alındı. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra çarşaflı provokatör Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Safiye İnci'nin sosyal medyada yapılan yorumlarda CHP ve FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

ANITKABİR ÖNÜNDE ATATÜRK'E HAKARET

Safiye İnci, Anıtkabir önünde çektiği videoda Atatürk'e hakaretlerde bulunmuştu. Videonun sosyal medyada yayılması ile birlikte provokatöre ağır tepkiler geldi. Tutuklanması için çağrı yapılan kız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak gözaltına alındı. Savunmasında Görüntüleri kendisinin görüntülerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye yaptığını belirten Safiye İnci " Atatürk'e saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim" dedi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İnci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı operasyonla Demetevler semtinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Adli tahkikatın devam devam ettiği belirtildi.