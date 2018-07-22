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haber: Atatürk'e hakaret eden provokatör tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir?

haberi... Sosyal medyada dün yayılan bir videoda Atatürk'e Anıtkabir önünde hakaret eden provokatör hakkında flaş gelişme! Safiye 'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çıkan karar doğrultusunda Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Anıtkabir'in önünde çekilen videoda çarşaf giyen provokatör ortalığı karıştırmak için Atatürk'e hakaretlerde bulundu. Karar sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda ve bağlantısı olduğu iddiaları yer aldı. Peki provokatör Safiye İnci kimdir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2018 10:14
Son dakika haber: Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'e Anıtkabir önünde hakaretlerde bulunan ve bunu videoya çeken gözaltına alındı. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra çarşaflı provokatör Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Safiye İnci'nin sosyal medyada yapılan yorumlarda ve ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

ANITKABİR ÖNÜNDE ATATÜRK'E HAKARET

Safiye İnci, Anıtkabir önünde çektiği videoda Atatürk'e hakaretlerde bulunmuştu. Videonun sosyal medyada yayılması ile birlikte provokatöre ağır tepkiler geldi. Tutuklanması için çağrı yapılan kız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak gözaltına alındı. Savunmasında Görüntüleri kendisinin görüntülerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye yaptığını belirten Safiye İnci " Atatürk'e saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim" dedi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı operasyonla Demetevler semtinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Adli tahkikatın devam devam ettiği belirtildi.

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Son dakika haber: Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir?
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