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“Anıtkabir’deki provokasyonun gerçek hedefi…”

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden genç kız tutuklandı ama tartışma bitmedi. Bugünkü yazısında bu provokasyona değinen Melih Altınok “Sanıldığının aksine bu provokasyonun hedefi Erdoğan yönetimi değil, Atatürkçüler. Alet olmayın!” diyor

Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:50
“Anıtkabir’deki provokasyonun gerçek hedefi…”

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yargı da anında devreye girdi ve çarşaflı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın kapsamının yalnızca devlet büyüklerine hakaretle değil, provokasyon boyutunu da içerecek şekilde genişletilmesini umuyoruz. Zira ciddi iddialar var.

Ancak bu "anında tepkilere" karşın sanki Anıtkabir'deki tiyatroda söylenenler toplumdaki yaygın bir eğilimi yansıtıyormuş gibi davrananlar var...
En çok da sosyal medyadaki 'cüler... Yeniden kafalarına kalpak geçirip, en sıkı Atatürkçü pozlarında ortalığı velveleye veriyorlar. Hiç demezsiniz, bir çakma imamı, Humeyni gibiTürkiye'ye getirmek, Cumhuriyet'in köküne kibrit suyu dökmek için örgütlenenler bunlar diye...

Hatta 'lı hesaplar bile bir gecede başımıza Atatürkçü kesildiler. İnandırıcı olmak için de 'nin güçlü olduğu kentlerde Atatürk büstlerine yapılan saldırıları övdükleri twitleri apar topar sildiler.

Dün gece Bodrum beach barlardan yükselen İzmir Marşı tüm koylardan rahatlıkla dinlenebiliyordu. Sanırım bu son provokasyonu protesto ediyorlardı. Ancak tablonun bu karanlık yüzünü de akıllarından çıkartmamalılar...

Zira sanıldığının aksine bu provokasyonun hedefi Erdoğan yönetimi değil, Atatürkçüler.

Alet olmayın!

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