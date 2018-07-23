“Anıtkabir’deki provokasyonun gerçek hedefi…”

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yargı da anında devreye girdi ve çarşaflı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın kapsamının yalnızca devlet büyüklerine hakaretle değil, provokasyon boyutunu da içerecek şekilde genişletilmesini umuyoruz. Zira ciddi iddialar var.

Ancak bu "anında tepkilere" karşın sanki Anıtkabir'deki tiyatroda söylenenler toplumdaki yaygın bir eğilimi yansıtıyormuş gibi davrananlar var...

En çok da sosyal medyadaki FETÖ'cüler... Yeniden kafalarına kalpak geçirip, en sıkı Atatürkçü pozlarında ortalığı velveleye veriyorlar. Hiç demezsiniz, bir çakma imamı, Humeyni gibiTürkiye'ye getirmek, Cumhuriyet'in köküne kibrit suyu dökmek için örgütlenenler bunlar diye...

Hatta PKK'lı hesaplar bile bir gecede başımıza Atatürkçü kesildiler. İnandırıcı olmak için de HDP'nin güçlü olduğu kentlerde Atatürk büstlerine yapılan saldırıları övdükleri twitleri apar topar sildiler.

Dün gece Bodrum beach barlardan yükselen İzmir Marşı tüm koylardan rahatlıkla dinlenebiliyordu. Sanırım bu son provokasyonu protesto ediyorlardı. Ancak tablonun bu karanlık yüzünü de akıllarından çıkartmamalılar...

Zira sanıldığının aksine bu provokasyonun hedefi Erdoğan yönetimi değil, Atatürkçüler.

Alet olmayın!

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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı