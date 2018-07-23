Son dakika haberi: Ankara'da korkutan patlama sesi!

Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

SESİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti. Ankara'daki patlama sesinin sebebi öğrenilmeye çalışırken, gürültünün başkentin çok sayıda farklı ilçesinden de duyulduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise patlama sesinin sebebinin "Kazan'da F -16 uçaklarının uçuşu esnasında yaşanan sonik patlama olduğunu" kaydedildi.