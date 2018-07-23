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Son dakika haberi: 'da korkutan patlama sesi!

Son dakika haberi! 'da patlama sesi... Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti. Ankara'daki patlama sesinin sebebi öğrenilmeye çalışırken, gürültünün başkentin çok sayıda farklı ilçesinden de duyulduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise patlama sesinin sebebinin "Kazan'da F -16 uçaklarının uçuşu esnasında yaşanan sonik patlama olduğunu" kaydedildi.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 15:46
Son dakika haberi: Ankara'da korkutan patlama sesi!

Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

SESİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti. Ankara'daki patlama sesinin sebebi öğrenilmeye çalışırken, gürültünün başkentin çok sayıda farklı ilçesinden de duyulduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise patlama sesinin sebebinin "Kazan'da F -16 uçaklarının uçuşu esnasında yaşanan sonik patlama olduğunu" kaydedildi.

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Son dakika haberi: Ankara'da korkutan patlama sesi!
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