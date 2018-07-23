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Son dakika: Bazı lıklarda bakan yardımcıları belli oldu

Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı lıklarında hafta sonunda yapılan atamaların ardından bugün de Çevre ve Şehircilik ve Enerji bakanlıklarında bakan yardımcıları atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız getirildi

Giriş Tarihi: 23.7.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 13:54
Son dakika: Bazı bakanlıklarda bakan yardımcıları belli oldu

Resmi Gazete'nin 21 Temmuz tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Adalet yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Muhammet Güven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun getirildiler.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ise Abdulkadir Uraloğlu'nun atandığı duyuruldu.

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Son dakika: Bazı bakanlıklarda bakan yardımcıları belli oldu
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