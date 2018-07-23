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: te ilk madde kabul edildi

Haber: Yurt dışında yaşayanlar için düzenlenen madde kabul edildi. düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde komisyonda  kabul edildi.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 19:28
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk madde kabul edildi

Bedelli teklfinde madde görüşmelerine geçildi. Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin ödeyip Milli savunma Bakalığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş saıyılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde kabul edildi. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ KABUL EDİLDİ

süresini 21 güne düşüren tasarı, komisyonda kabul edildi.

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Son dakika: Bedelli askerlikte ilk madde kabul edildi
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