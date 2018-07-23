Son dakika: Bedelli askerlikte ilk madde kabul edildi

Bedelli teklfinde madde görüşmelerine geçildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli savunma Bakalığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş saıyılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde kabul edildi. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ KABUL EDİLDİ

Bedelli askerlik süresini 21 güne düşüren tasarı, komisyonda kabul edildi.