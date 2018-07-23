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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mehmedovic'in davası ilelebet devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Mehmedovic’in vefatına ilişkin, "Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız. Onun davası ilelebet devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mehmedovic'in davası ilelebet devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı 'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nda eşini ve iki oğlunu kaybeden Mehmedovic'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Onu hep Srebrenitsa kurbanları için adalet arayan biri olarak hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Onun davası ilelebet devam edecek." ifadelerini kullandı.

'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic bugün başkent Saraybosna'daki tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirmişti.

Eşi ve iki oğlunun yanı sıra çok sayıda akrabasını da soykırımda kaybeden Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler () bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mehmedovic'in davası ilelebet devam edecek
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